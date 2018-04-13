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Для успеха в «Формуле 1» гонщик Эрикссон похудел на 5 кг
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Для успеха в «Формуле 1» гонщик Эрикссон похудел на 5 кг 

Мир24 6 минут назад
Для успешного выступления в «Формуле 1» шведский автогонщик Маркус Эрикссон похудел на 5 кг, пишет «ВладТайм».
Как отмечается, на прошедших в Бахрейне гонках Эрикссон во второй раз подряд в квалификации проехался быстрее своего коллеги, а далее набрал баллы в гонке впервые за минувшие три года.
На сегодня Маркус Эрикссон является одним из самых тяжелых и высоких пилотов в гонке — его рост составляет 180 см.
В результате строгой диеты этой зимой гонщик смог похудеть на 5 кг. По его словам, диета далась нелегко, «но того стоило», поскольку 10 кг дают на трассе дополнительные 3-4 десятых секунды.
На лучший результат в соревнования оказало влияние также и то, что его команда решила уменьшить объемы машины.
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