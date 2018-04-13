«Севилья» — «Вильярреал». Прогноз и ставки на матч 32-го тура испанского первенства по футболу 14 апреля

«Севилья»

«Нервионцы» не набрали три очка в одном матче с 3-го марта. И то, тот матч 27-го тура против «Атлетика» из Бильбао «Севилья» выиграла благодаря ослабленности соперника — из-за травм в составе басков не играли Муниаин, Рико и Баленсиага.

Если учитывать все турниры, то команда Винченцо Монтеллы уже пять матчей без побед. Но за две ничьи севильцев стоит уважать. Одна — это упущенная победа над «Барселоной» (2:2), вторая — «нулевка» против «Баварии».

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В Мюнхене, конечно, все шло по сценарию хозяев «Альянц Арены» (ни одного удара в створ от «Севильи»). Но за характер «нервионцам» можно даже поаплодировать.

«Вильярреал»

У «желтой субмарины» ситуация немного лучше. Ровно на одно очко в турнирной таблице. У «Вильярреала» свои успехи, и свои неудачи.

К первым можно отнести «викторию» в поединке с «Атлетико Мадрид» (2:1), ко вторым — проигрыши «Эйбару» (0:1) и «Атлетику» из Бильбао (1:3). «Влеты» «Жироне» (0:2) и «Малаге» (0:1) можно отнести только к разряду мини-катастроф.

Первой потому, что прямой конкурент за еврокубки, второй — потому что стыдно. В двух последних проигрышах («Малаге» и «Атлетику») есть нечто общее. «Вильярреал» слабо проводил первые таймы. С андердогом чемпионата ни разу не попал по воротам из пяти попыток ударить, с «басками» так и вовсе ударили всего один раз за тайм — в защитника.

Прогноз

Противостояние обещает быть интересным даже не потому, что разница между клубами в таблице всего в одно очко. Интрига в том, какой клуб более характерный. При плохих результатах нужен сильный характер, чтобы переломить обстоятельства в свою сторону.

Мы считаем, что характера больше у команды Монтеллы. Учтем усталость севильцев и получим результативный футбол. Наша ставка — «1Х+ТБ 2,5» за 2,21.