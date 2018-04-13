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Бейсболист «Техас Рейнджерс» Элвис Андрус сломал локоть во время матча
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Бейсболист «Техас Рейнджерс» Элвис Андрус сломал локоть во время матча 

SPORT24.ru 1 час назад
Бейсболист «Техас Рейнджерс» Элвис Андрус получил перелом правого локтя во время девятого иннинга матча с «Лос-Анджелес Энджелс», сообщает АР.
Травму 29-летний спортсмен получил при попытке отбить подачу питчера Кинена Мидлтона. По словам врача команды Кейт Майстер, перелом не требует хирургического вмешательства. Андрус может пропустить 6-8 недель.
Стоит отметить, что за 10-летнюю профессиональную карьеру бейсболист ни разу не получал серьезных травм и в каждом из проведенных им сезонов сыграл не меньше 145 матчей.
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