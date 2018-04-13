Фанат «Арсенала»: нас не интересует политика или пропаганда

Английские болельщики, которые поддерживают лондонский «Арсенал», рассказали о том, что их не интересует политика, и они просто любят футбол.

«Напряжённость скорее на международном уровне, чем на уровне клубов. Здесь другая атмосфера и культура, но я никогда не видел напряжённости на уровне клуба.

Люди доброй воли, не являющиеся политиками, относятся к нам с уважением. Мы не заинтересованы в политике или пропаганде. Стараемся хорошо относиться к людям», — сказали болельщики.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».