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Фанат «Арсенала»: нас не интересует политика или пропаганда
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Фанат «Арсенала»: нас не интересует политика или пропаганда 

Чемпионат.com 51 минуту назад
Английские болельщики, которые поддерживают лондонский «Арсенал», рассказали о том, что их не интересует политика, и они просто любят футбол.
«Напряжённость скорее на международном уровне, чем на уровне клубов. Здесь другая атмосфера и культура, но я никогда не видел напряжённости на уровне клуба.
Люди доброй воли, не являющиеся политиками, относятся к нам с уважением. Мы не заинтересованы в политике или пропаганде. Стараемся хорошо относиться к людям», — сказали болельщики.
Посмотреть видео можно на «Чемпионате».
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