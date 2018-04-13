«Известия»: Игнашевич и братья Березуцкие могут завершить карьеру этим летом

Источник из близкого окружения футболистов заявил, что братья Василий и Алексей Березуцкие, а также Сергей Игнашевич летом могут завершить карьеру. По словам источника, 38-летнего Игнашевичу и 35-летним Березуцким тяжело выступать на профессиональном уровне.

— Все трое планируют завершить карьеру грядущим летом, это их личное решение, — цитируют «Известия» источника. — Сергей Игнашевич активно интересуется тренерской деятельностью и готов попробовать себя на этом поприще, а братья пока намерены немного отстраниться и отдохнуть от футбола. При этом руководство ЦСКА не прочь сохранить ветеранов в команде — за это выступает и административный, и тренерский штаб. Есть большая вероятность, что футболисты останутся в структуре армейского клуба, сменив род своей деятельности.