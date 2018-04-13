Ещё
«Известия»: Игнашевич и братья Березуцкие могут завершить карьеру этим летом
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Известия»: Игнашевич и братья Березуцкие могут завершить карьеру этим летом 

Спорт-Экспресс 28 минут назад
Источник из близкого окружения футболистов заявил, что братья Василий и Алексей Березуцкие, а также Сергей Игнашевич летом могут завершить карьеру. По словам источника, 38-летнего Игнашевичу и 35-летним Березуцким тяжело выступать на профессиональном уровне.
— Все трое планируют завершить карьеру грядущим летом, это их личное решение, — цитируют «Известия» источника. — Сергей Игнашевич активно интересуется тренерской деятельностью и готов попробовать себя на этом поприще, а братья пока намерены немного отстраниться и отдохнуть от футбола. При этом руководство ЦСКА не прочь сохранить ветеранов в команде — за это выступает и административный, и тренерский штаб. Есть большая вероятность, что футболисты останутся в структуре армейского клуба, сменив род своей деятельности.
Спорт-Экспресс: последние новости
Владимир Ильин: "В будущем "Урал" может выиграть чемпионат России" Владимир Ильин: "Из книг Айн Рэнд понял, что главное - гнуть свою линию, несмотря ни на что" Илья Ковальчук: "Сейчас у меня другие интересы. Хочу попытаться взять Кубок Стэнли"
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Липницкая опубликовала откровенное фото95
ЦСКА дважды забил «Арсеналу»19
В ФХР прокомментировали недовольство Знарка1
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
«Бавария» определилась с новым тренером
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
05:44
Знарок лишился поста
Хоккей
00:09
Буффон и Роналду обнялись после матча
Футбол
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
05:05
В МОК разгорелся новый скандал
Зимние виды спорта
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение