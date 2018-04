Кузнецов оформил дубль в первом периоде с «Коламбусом». Видео

Российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов забросил две шайбы в первом периоде первого матча 1/8 финала Кубка Стэнли против «Коламбуса». 25-летний россиянин дважды реализовал большинство, а ассистировали ему Никлас Бэкстрем и Джон Карлсон . Теперь на счету Кузнецова 85 (29+56) очков в этом сезоне.

