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Сенад Лулич: «Лацио» поплатился за потерю концентрации"
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Сенад Лулич: «Лацио» поплатился за потерю концентрации" 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Полузащитник «Лацио» Сенад Лулич после поражения от «Зальцбурга» в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы (1:4) посетовал на психологические проблемы. По его словам, в еврокубках непростительно терять концентрацию и пропускать три гола за четыре минуты.
— Чего мы не хотели больше всего, так это вылететь из турнира, — цитирует Sky Sports Italia Лулича. — «Лацио» хорошо начал матч, но потом рассыпался, что просто необъяснимо. Все, что нужно командам на этом уровне — не терять концентрацию на 10 — 15 минут, чтобы пропустить четыре гола. «Лацио» поплатился за это. Не думаю, что это была проблема с физическими способностями, скорее всего, с психологией. Мы должны были лучше контролировать ход встречи.
Зальцбург — Лацио
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