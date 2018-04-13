Сенад Лулич: «Лацио» поплатился за потерю концентрации"

Полузащитник «Лацио» Сенад Лулич после поражения от «Зальцбурга» в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы (1:4) посетовал на психологические проблемы. По его словам, в еврокубках непростительно терять концентрацию и пропускать три гола за четыре минуты.

— Чего мы не хотели больше всего, так это вылететь из турнира, — цитирует Sky Sports Italia Лулича. — «Лацио» хорошо начал матч, но потом рассыпался, что просто необъяснимо. Все, что нужно командам на этом уровне — не терять концентрацию на 10 — 15 минут, чтобы пропустить четыре гола. «Лацио» поплатился за это. Не думаю, что это была проблема с физическими способностями, скорее всего, с психологией. Мы должны были лучше контролировать ход встречи.

Зальцбург — Лацио