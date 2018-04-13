Лулич: «Игроки „Лацио“ потеряли концентрацию, за что и поплатились»

Полузащитник «Лацио» Сенад Лулич прокомментировал поражение своей команды в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы с «Ред Булл Зальцбург» (1:4).

Римляне, победившие в первом матче в Италии со счетом 4:2, имели комфортное преимущество, однако умудрились растерять его за несколько минут. В интервале с 72-й по 76-ю минуту игры «быки» забили три мяча и полностью перевернули ход двухматчевого противостояния.

«Чего мы не хотели больше всего, так это вылететь из Лиги Европы. «Лацио» хорошо начал матч, однако затем рассыпался, что просто необъяснимо. Все, что необходимо командам на этом уровне — не терять концентрацию на 10 — 15 минут, чтобы пропустить 4 гола. «Лацио» поплатился за это. Не думаю, что это была проблема с физическими способностями, скорее всего, с психологией. Мы должны были лучше контролировать ход матча», — приводит слова Лулича Sky Sports Italia.

Жеребьевка полуфиналов Лиги Европы состоится в Швейцарии сегодня, 13 апреля.