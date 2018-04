Кадри был удален с площадки за жесткий прием. Видео

Нападающий «Торонто» Назем Кадри получил дисциплинарный штраф в матче 1/8 финала Кубка Стэнли против «Бостона». 27-летний канадец в середине третьего периода жестко сыграл против Томми Уинглса, после чего чуть не началась массовая патосовка. Пострадавший оказался на льду, а затем с трудом поднялся на ноги.

Nazem Kadri. WHAT WERE YOU THINKING? Awful, awful, AWFUL decision to make a dangerous run at Tommy Wingels while he's on his knees. Despicable. pic.twitter.com/4rVfyC2zzY

— NHL Daily 365 (@NHLDaily365) 13 апреля 2018 г.