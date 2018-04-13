Президент «Ювентуса» потребовал отправить в отставку главного арбитра УЕФА 

Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли потребовал уволить главу судейского корпуса Международного футбольного союза Пьерлуиджи Коллину после скандального матча между «Реалом» и «Ювентусом» в ответном матче четвертьфинала Лиги Чемпионов. Напомним, первый матч четвертьфинала в Турине «Реал» выиграл со счетом 3:0. В ответном матче «Ювентусу» удался яркий камбэк. Итальянский клуб отыграл три мяча, однако, на последней компенсированной минуте к матчу арбитр встречи Майкл Оливер назначил пенальти в ворота «Ювентуса». Также, судья за эмоции удалил голкипера туринского клуба Джанлуиджи Буффона, показав прямую красную карточку. Место в ворота во время решающего пенальти занял Войцех Щесны, однако, справиться с ударом Криштиану Роналду не смог. Таким образом, общий счет противостояния составил 4:3 и благодаря назначенному пенальти «Реал» получил в путевку в полуфинал Лиги Чемпионов. «Главу судейского комитета необходимо менять раз в три года, для того, чтобы избежать предвзятости, учитывая его гражданство», — заявил Аньелли.