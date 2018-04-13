Ещё
Президент «Ювентуса» потребовал отправить в отставку главного арбитра УЕФА
Далее:
Читайте также:
Ещё

Президент «Ювентуса» потребовал отправить в отставку главного арбитра УЕФА 

Vprognoze.ru 1 час назад
Фото: Vprognoze.ru
Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли потребовал уволить главу судейского корпуса Международного футбольного союза Пьерлуиджи Коллину после скандального матча между «Реалом» и «Ювентусом» в ответном матче четвертьфинала Лиги Чемпионов. Напомним, первый матч четвертьфинала в Турине «Реал» выиграл со счетом 3:0. В ответном матче «Ювентусу» удался яркий камбэк. Итальянский клуб отыграл три мяча, однако, на последней компенсированной минуте к матчу арбитр встречи Майкл Оливер назначил пенальти в ворота «Ювентуса». Также, судья за эмоции удалил голкипера туринского клуба Джанлуиджи Буффона, показав прямую красную карточку. Место в ворота во время решающего пенальти занял Войцех Щесны, однако, справиться с ударом Криштиану Роналду не смог. Таким образом, общий счет противостояния составил 4:3 и благодаря назначенному пенальти «Реал» получил в путевку в полуфинал Лиги Чемпионов. «Главу судейского комитета необходимо менять раз в три года, для того, чтобы избежать предвзятости, учитывая его гражданство», — заявил Аньелли.
Vprognoze.ru: последние новости
«Спартак» обыграл «Тосно» и сократил отставание от лидера РФПЛ до двух очков Букмекеры оценили шансы «Ювентуса» обыграть «Реал» в ответном матче Лиги Чемпионов «Ростов» проиграл «Локомотиву», продлив безвыигрышную серию в РФПЛ до пяти игр
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Липницкая опубликовала откровенное фото99
В ФХР прокомментировали недовольство Знарка1
ЦСКА дважды забил «Арсеналу»21
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
«Бавария» определилась с новым тренером
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
05:44
Знарок лишился поста
Хоккей
00:09
Буффон и Роналду обнялись после матча
Футбол
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
05:05
В МОК разгорелся новый скандал
Зимние виды спорта
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение