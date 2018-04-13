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Президент «Ювентуса» призвал уволить Коллину с поста главного арбитра УЕФА
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Президент «Ювентуса» призвал уволить Коллину с поста главного арбитра УЕФА 

SPORT24.ru 33 минуты назад
Президент туринского «Ювентуса» Андреа Аньелли требует отставки Пьерлуиджи Коллины с поста главы судейского комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), информирует Associated Press.
Инцидент случился в концовке ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов «Реал» — «Ювентус. Арбитр матча Майкл Оливер назначил пенальти, что стало решающим моментом для невыхода итальянского клуба в полуфинал турнира. Одиннадцатиметровый удар реализовал Криштиану Роналду и вывел мадридский клуб в полуфинал Лиги чемпионов, несмотря на поражение со счетом 1:3, ведь в первом матче „сливочные“ одержали победу со счетом 3:0.
»Главу судейского комитета необходимо менять каждые три года, чтобы избежать предвзятости, учитывая его гражданство», — заявил Аньелли.
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