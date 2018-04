Кучеров забросил в пустые ворота, набрав 101-е очко в сезоне. Видео

Российский нападающий «Тампа-Бэй» Никита Кучеров отметился заброшенной шайбой в первом матче 1/8 финала Кубка Стэнли против «Нью-Джерси». 24-летний россиянин в концовке встречи поразил пустые ворота соперника. Для него этот гол стал 40-м в текущем сезоне. Всего у него 101 (40+61) очко.

#GoBolts Nikita Kucherov says, «I'm going to embarrass you and take your stick too.» pic.twitter.com/3wnCpFAQg7

— Dan Lucas (@WFLADan) 13 апреля 2018 г.