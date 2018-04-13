В Приморье кошка взяла на воспитание новорожденных енотов

Во Владивостоке кошка взяла на воспитание трех новорожденных енотов, которых мать выкинула из гнезда, передает РИА «Новости» со ссылкой на зоопарк «Садгород».

"Утром 12 апреля самка енота-полоскуна по кличке Девочка родила трех малышей и выкинула их из гнезда. Мы, конечно, поняли — малышей надо спасать. К счастью, у нашего ветврача Виктора недавно окотилась кошка. Малышей она приняла, покормила, вылизала, как родных", — говорится в сообщении.

Позже сотрудники поняли причину поведения мамы-енота — ночью она родила еще двоих.

"Мы предполагали, что это могла быть одна из причин ее поведения, и оказались правы… Сейчас она спокойно себя ведет с малышами", — рассказали в зоопарке.

Ранее сообщалось, что в США после выхода «Черной пантеры» из приютов разобрали черных кошек.