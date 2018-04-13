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В Приморье кошка взяла на воспитание новорожденных енотов
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В Приморье кошка взяла на воспитание новорожденных енотов 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Во Владивостоке кошка взяла на воспитание трех новорожденных енотов, которых мать выкинула из гнезда, передает РИА «Новости» со ссылкой на зоопарк «Садгород».
"Утром 12 апреля самка енота-полоскуна по кличке Девочка родила трех малышей и выкинула их из гнезда. Мы, конечно, поняли — малышей надо спасать. К счастью, у нашего ветврача Виктора недавно окотилась кошка. Малышей она приняла, покормила, вылизала, как родных", — говорится в сообщении.
Позже сотрудники поняли причину поведения мамы-енота — ночью она родила еще двоих.
"Мы предполагали, что это могла быть одна из причин ее поведения, и оказались правы… Сейчас она спокойно себя ведет с малышами", — рассказали в зоопарке.
Ранее сообщалось, что в США после выхода «Черной пантеры» из приютов разобрали черных кошек.
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