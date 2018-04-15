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Передача Задорова не спасла «Колорадо» от поражение в матче с «Нэшвиллом»
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Передача Задорова не спасла «Колорадо» от поражение в матче с «Нэшвиллом» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Официальный сайт НХЛ
«Нэшвилл Предаторз» переиграл «Колорадо Эвеланш» во втором матче 1/4 финала Западной конференции Национальной хоккейной лиги, сообщает "Советский спорт".
Встреча, прошедшая в Нэшвилле, завершилась со счетом 5:4 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Кевин Фиала, Виктор Арвидссон, Райан Джохансен, Остин Уотсон и Райан Хартман. У гостей шайбы забросили Габриэль Бурк, Натан Маккиннон, Габриэль Ландеског и Александр Керфут.
Российский защитник Никита Задоров отдал результативную передачу.
"Нешвилл" увеличил от соперника отрыв в серии — 2-0.
Следующий матч пройдет 17 апреля в Денвере.
НХЛ. Кубок Стэнли. Западная конференция. 1/4 финала
"Нэшвилл Предаторз" (США, Нэшвилл) — «Колорадо Эвеланш» (США, Денвер) — 5:4 (0:1, 3:1, 2:2)
0:1 — Бурк (Комфер, Уилсон) — 02:34;
1:1 — Фиала (Сиссонс, Туррис) — 21:01 (5x4);
2:1 — Арвидссон — 32:36 (4x4);
3:1 — Джохансен (Экхольм, Суббэн) — 36:32 (4x4);
3:2 — Маккиннон (Задоров) — 37:08 (4x4);
4:2 — Уотсон — 47:16;
4:3 — Ландеског (Маккиннон, Бэрри) — 49:14 (5x3);
5:3 — Хартман — 58:51 (en);
5:4 — Керфут — 59:24
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