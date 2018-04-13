Ещё
НХЛ. Кучеров и Василевский помогли «Тампе» выиграть первый матч.
Далее:
Читайте также:
Ещё

НХЛ. Кучеров и Василевский помогли «Тампе» выиграть первый матч. 

Вести.Ru 1 час назад
В борьбу за Кубок Стэнли вступили остальные клубы Национальной хоккейной лиги. Завершились два матча с участием команд Восточной конференции.
Сильнейший клуб Востока «Тампа-Бэй Лайнтнинг» не без труда обыграл «Нью-Джерси Дэвилз» с результатом 4:2. К 21 минуте «молнии» выигрывали 3:0. Казалось судьба встречи решена. Но во втором периоде «дьяволы» отыграли одну шайбу, в третьем еще одну. И комфортные 3:0 превратились в скользкие 3:2. И тут очень вовремя отличился нападающий «Тампы» Алекс Киллорн. Подвел итог встречи Никита Кучеров, поразивший пустые ворота.. «Тампа-Бэй» выиграла 5:" и повела в серии 1:0. Андрей Василевский провел полный матч в воротах победителей, отразив 29 бросков. Кучеров набрал 101 очко в сезоне — 40 шайб + 61 передача.
"Бостон Брюинз" довольно легко обыграл дома «Торонто Мэйпл Ливз» 5:1. Вратарь «Бостона» Антон Худобин провел всю встречу на скамейке запасных. «Брюинз» ведут в серии 1:0.
Вести.Ru: последние новости
Великобритания просит созвать Совбез ООН по докладу ОЗХО Хайнкес: мы не позволили себе волноваться и нервничать Олег Знарок не подтвердил свой уход из ХК СКА
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Липницкая опубликовала откровенное фото95
ЦСКА дважды забил «Арсеналу»19
В ФХР прокомментировали недовольство Знарка1
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
«Бавария» определилась с новым тренером
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
05:44
Знарок лишился поста
Хоккей
00:09
Буффон и Роналду обнялись после матча
Футбол
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
05:05
В МОК разгорелся новый скандал
Зимние виды спорта
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение