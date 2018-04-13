НХЛ. Кучеров и Василевский помогли «Тампе» выиграть первый матч.

В борьбу за Кубок Стэнли вступили остальные клубы Национальной хоккейной лиги. Завершились два матча с участием команд Восточной конференции.

Сильнейший клуб Востока «Тампа-Бэй Лайнтнинг» не без труда обыграл «Нью-Джерси Дэвилз» с результатом 4:2. К 21 минуте «молнии» выигрывали 3:0. Казалось судьба встречи решена. Но во втором периоде «дьяволы» отыграли одну шайбу, в третьем еще одну. И комфортные 3:0 превратились в скользкие 3:2. И тут очень вовремя отличился нападающий «Тампы» Алекс Киллорн. Подвел итог встречи Никита Кучеров , поразивший пустые ворота.. «Тампа-Бэй» выиграла 5:" и повела в серии 1:0. Андрей Василевский провел полный матч в воротах победителей, отразив 29 бросков. Кучеров набрал 101 очко в сезоне — 40 шайб + 61 передача.