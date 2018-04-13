Прохоров продал 49% Brooklyn Nets вице-президенту Alibaba Group

По условиям сделки, Цай получил опцион на выкуп у Прохорова в 2021 г. дополнительного пакета акций с тем, чтобы стать контролирующим акционером. Домашняя арена Brooklyn Nets не является частью сделки, она будет по-прежнему принадлежать Onexim Sports and Entertainment, отмечается в сообщении.

«Когда мы искали будущего партнера клуба, приоритетом были те люди, которые разделяют наши взгляды и тягу к развитию клуба», — приводятся в сообщении слова Прохорова. Цай рассказал, что раньше жил в Нью-Йорке, этот город ему «особо близок», ему «импонируют взгляды Прохорова» и он надеется, что сможет помочь в популяризации НБА и Brooklyn.

Впервые о поиске покупателей на 49% акций Brooklyn Nets стало известно в апреле 2017 г., об этом объявил сам Прохоров. Его представитель поясняли, что решение о продаже он принял еще в конце 2016. В сентябре 2017 г. газета New York Post сообщила о планах Прохорова продать контрольный пакет клуба в два этапа: сначала миноритарную долю, а затем в краткосрочной перспективе — всю команду. В качестве потенциального покупателя назывался Цай, а сумма сделки оценивалась в $2 млрд