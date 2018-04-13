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Владимир Ильин: «В будущем „Урал“ может выиграть чемпионат России»
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Владимир Ильин: «В будущем „Урал“ может выиграть чемпионат России» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Нападающий «Урала» Владимир Ильин в интервью «СЭ» заявил, что его клубу по силам повторить судьбу «Лестера» и выиграть национальный чемпионат. Ильин считает, что четвертьфинальная серия Лиги чемпионов «Барселона» — «Рома» лишний раз подтвердила: в футболе возможно все.
— Вы как-то сказали, что ваша история похожа на карьеру Джейми Варди. А "Урал" способен повторить сказку «Лестера» двухлетней давности?
— Способен. Почему нет? Судя по потому, как «Урал» прибавил в этом сезоне, какой футбол показывает, то в будущем, считаю, все реально. В футболе нет ничего невозможного. Матч «Ромы» с «Барселоной» это в очередной раз доказал. Если римляне смогли пройти Месси и компанию после 0:3, то почему мы не можем победить "Спартак" в ближайшей игре? Нам же не надо отыгрываться. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
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