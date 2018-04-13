Курганская водка за 120 рублей. Где торгуют смертью?

Кто-то давно «в теме» и знает где найти сие «богатство», а кого-то эта информация повергнет в шок, но водка за 120 рублей имеет место быть.

Марки? Акцизы? Не, не слышали! «Водка на некрасова» или «За сотку», так еще называют это чудо Курганской ликероводочной промышленности. Думаю, каждый второй хоть раз слышал об этом, а может даже и видел на своем столе. Кто-то говорит, что ее разливают неподалеку от ларьков, кто-то полагает, что она привезена из Казахстана. Пока что это остается тайной. Данный бизнес процветает тут давно, купить может любой желающий и даже школьник. Кстати они там частые завсегдатые. Там же продаются и сигареты. Ну, что еще надо для счастья?

Протягиваешь купюры в маленькое окошко, через полминуты получаешь товар, никаких чеков, никаких налогов, никаких проблем. Откуда знаю? Видел, слышал, покупал. Конечно же на свой страх и риск. Пока никто не ослеп, но кто знает, что может оказаться в бутылке в следующий раз?

Кстати, забавный факт, температура начала замораживания 40% водно-спиртовой смеси равна -27°С, когда как «наша» водка замерзает в обычной морозилке (температура там, как правило, от -5 до -24°С)

Казнить нельзя помиловать Закрывать или нет вопрос спорный. Ведь спрос в любом случае не убавится. Закроется один ларек, откроются пять новых. России нужна стабильность. На слуху около 5 точек, разбросанных по всему Кургану, 3 около остановки Некрасова, 1 на остановке Царево Городище, об остальных узнать не удалось. Ничего удивительного, пьянство испокон веков тревожит нашу страну. В нашей статье про траурную статистику по Курганской области алкоголь также является одной из основных причин смертности.

По данным медицинских учреждений, с января по ноябрь 2017 года спиртосодержащей продукцией отравились 296 зауральцев. Из них 113 случаев, то есть почти каждый второй, закончились летальным исходом. В подавляющем большинстве отравления были связаны с большим количеством выпитого. Суррогатами алкоголя отравились только 24 человека, из них трое умерло, сообщает Курган.ру.

Не хочется нравоучений о поднятии Руси-матушки с колен, но государство, где бутылка водки стоит дешевле, чем книга, скорее всего, обречено.

Та самая водка