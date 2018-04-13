СМИ: Кто на самом деле решает судьбу российских путёвок в Лигу чемпионов

Вы можете себе представить, чтобы российские футболисты определяли носителя чемпионского титула в Испании? А ведь были времена — определяли…

Ровно пятнадцать лет назад Валерий Карпин Дмитрий Хохлов не на шутку бились за победу в примере. В том сезоне 2002/03 они партнёрствовали в «Реале Сосьедад», и с самого старта их клуб ввязался в спор, который обычно считается внутренним делом "Реала" и «Барсы». На протяжении 22-х туров из 38-ми команда из Сан-Себастьяна возглавляла таблицу испанского чемпионата, а фатальную неудачу потерпела лишь в предпоследнем туре, проиграв в Виго «Сельте», где, к слову, премьерствовал ещё один россиянин, Александр Мостовой . В результате чемпионом стал «Реал», но и команда Карпина с Хохловым ходила в героях: всё-таки Сан-Себастьян впервые получил праздник Лиги чемпионов.

К чему вдруг этот ностальгический пассаж? А к тому, что сегодня Карпин с Хохловым снова прямо участвуют в борьбе за Лигу чемпионов. Да, уже не игроками, а тренерами, не в Испании, а в России, не с той стороны, а с другой, но оба непосредственно влияют на решение главного вопроса сезона. Как и полтора десятка лет назад.

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В нынешнем чемпионате России, как известно, разыгрывается три путёвки в Лигу чемпионов. Реально в деле участвуют пять клубов, круг которых чётко прорисовался к исходу осени. Окончательное выяснение отношений было отложено на весну, где календарь запланировал десять туров.

Нелишне вспомнить диспозицию, в которой пятёрка лидеров стартовала после зимних каникул. Если «Локомотив» оторвался от ближайшего из конкурентов на 8 очков, то остальная четвёрка — "Зенит" "Спартак" , «Краснодар» и ЦСКА — располагалась в таблице в диапазоне всего лишь двух очков. То есть в марте лигочемпионская гонка во многом началась с нуля. Судьбу вожделенных мандатов так или иначе решает любое набранное или потерянное очко, и каждый соперник лидеров, занимаясь своими заботами, неизбежно вмешивается и в самый интригующий сюжет сезона. А наибольшую влиятельность в лигочемпионском вопросе, понятное дело, получают те клубы, которым расписание запланировало матчи с несколькими претендентами.

Занятно, но команд, которым весной предстояло встретиться со всей первой пятёркой без исключения, оказалось лишь две — «Ростов» и «Динамо». Команда Карпина и команда Хохлова. И у кого после этого повернётся язык сказать, что в теме Лиги чемпионов сан-себастьянские партнёры нынче посторонние?

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"Ростов" свою программу встреч с лидерами почти уже исчерпал. Пока серьёзного вмешательства не получилось: поражения от «Краснодара» (1:3), ЦСКА (1:2), «Локомотива» (0:1) и, как единственное исключение, ничья с «Зенитом» (0:0). Не стоит сомневаться, что самолюбие Карпина задето. И свой последний шанс напомнить о себе грандам он, конечно, постарается использовать. Тем более что соперник уж очень для этого подходящий — «Спартак». Тот самый клуб, откуда его проводили в звании сбитого лётчика. Да и среди игроков Карпина хватает тех, кому красно-белые оказали подобную любезность. Так что в этом пункте 29-го тура должно быть горячо.

А вот Хохлов решительно вторгся в лигочемпионскую гонку уже сегодня. Возможности у него было пока только две, но он использовал обе. Сначала «Динамо» отобрало два очка у «Краснодара» (0:0), потом — все три у ЦСКА (2:1).

Причём нельзя не обратить внимания, что и в том случае, и в другом эти результаты становились для неудачников фактором внутренней дестабилизации. Выиграй Шалимов у Хохлова, он наверняка до сих пор оставался бы тренером «Краснодара». И пойди у ЦСКА против «Динамо» всё, как было задумано, мы едва ли получили бы сюжет «Муса — Гончаренко», который ещё неизвестно как армейцам аукнется.

Уже случившееся добавляет интриги трём оставшимся встречам бело-голубых с лидерами. Причём две из них состоятся уже вот-вот. В ближайшую субботу «Динамо» играет в Химках с «Локомотивом», а в следующую среду — в Петербурге с «Зенитом». И в самом финале турнира — «Спартак».

Занятная, к слову, у красно-белых прорисовывается перспектива: в 29-м туре — Карпин, в 30-м — Хохлов. Весенний график «Спартака» вроде как признан самым простым среди конкурентов. Но вот эти два имени на финише от легкомыслия решительно предостерегают. Да, в тренерской профессии они о чём-то, возможно, ещё не в курсе. Зато как решаются вопросы участия в Лиге чемпионов, знают очень хорошо.