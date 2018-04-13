Спор о допуске на Олимпиады грозит оставить Мутко без ЧМ-2018 в России

Удастся ли Виталию Мутко оспорить решение МОК не пускать его на все Олимпийские игры, разбирался Sobesednik.ru

В конце прошлого года Виталий Мутко оставил пост президента РФС . Как объяснил сам чиновник — в том числе и для того, чтобы оспорить решение МОК, не пускающее его на Олимпийские игры пожизненно. Юристы Мутко уже подали необходимое заявление, теперь очередь за жалобой, которая должна быть отправлена в спортивный арбитражный суд Лозанны до 18 апреля.

— Не знаю деталей апелляции Мутко, но обычно это достаточно растянутая процедура, — отметил спортивный юрист Артем Пацев . — В лучшем случае, по опыту, заседание по делу проходит через полгода с момента подачи жалобы. После заседания еще от трех месяцев до года стороны ждут решения.

В этом случае человек, который презентовал чемпионат мира, да еще и на английском языке, однозначно проведет его вне статуса президента РФС, хотя изначально намеревался быть в деле уже к июню. А если все затянется на максимальный срок, то Виталий Леонтьевич поставит точку в этом споре уже ближе к 2020 году. Вряд ли крупная спортивная должность будет ждать его до этого времени. Так что в любом случае если и ехать, то только простым болельщиком, без штатного переводчика.

Откуда Виталий Мутко ушел за последний год — Совет ФИФА

— Российский футбольный союз

— Оргкомитет ЧМ-2018

— Управляющий совет ЧМ-2018

— Наблюдательный совет ЧМ-2018

— Координационный совет ЧМ-2018

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Материал вышел в издании «Собеседник» №14-2018 под заголовком «Мутко рвется на Олимпиаду».