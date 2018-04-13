Роспотребнадзор откроет «горячую линию» по вопросам вакцинации с 16 апреля

«В преддверии европейской недели иммунизации Роспотребнадзор проводит Всероссийскую «горячую линию» по вопросам вакцинопрофилактики. В период с 16 по 30 апреля специалисты-эпидемиологи Роспотребнадзора проконсультируют всех обратившихся по вопросам вакцинации, национального календаря прививок и иммунизации по эпидпоказаниям, профилактике вакциноуправляемых инфекций», — говорится в сообщении.

Уточняется, что информация о режиме работы и контактные телефоны «горячих линий» размещены на сайтах территориальных управлений Роспотребнадзора и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» по субъектам РФ.

«Иммунизация всемирно признана одной из самых успешных и эффективных мер здравоохранения по сохранению жизни и здоровья людей. За прошедшие годы благодаря профи­лактическим прививкам достигнуты грандиозные успехи в борьбе с инфекционными заболеваниями как в глобальном масштабе: ликвидирована натуральная оспа — инфекция, от которой в средние века погибало население городов и целых стран. Большинство государств на Земле имеют сертификат Всемирной организации здравоохранения как территории, свободные от полиомиелита. Резко снизилась по сравнению с допрививочной эрой заболеваемость туберкулезом. Достигнуты существенные успехи в борьбе со столбняком, дифтерией, гепатитом В и другими управляемыми инфекциями», — отмечается в сообщении.

В ведомстве напомнили, что Россия в составе Европейского региона с 2002 г. поддерживает статус страны, свободной от полиомиелита, и вместе с мировым сообществом поставила цель в ближайшие годы достичь глобальной ликвидации полиомиелита.