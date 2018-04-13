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Роспотребнадзор откроет «горячую линию» по вопросам вакцинации с 16 апреля
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Роспотребнадзор откроет «горячую линию» по вопросам вакцинации с 16 апреля 

Агентство «Москва» 59 минут назад
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) с 16 по 30 апреля 2018 г. будет проводить Всероссийскую «горячую линию» по вопросам вакцинопрофилактики, сообщили в пресс-службе ведомства.
«В преддверии европейской недели иммунизации Роспотребнадзор проводит Всероссийскую «горячую линию» по вопросам вакцинопрофилактики. В период с 16 по 30 апреля специалисты-эпидемиологи Роспотребнадзора проконсультируют всех обратившихся по вопросам вакцинации, национального календаря прививок и иммунизации по эпидпоказаниям, профилактике вакциноуправляемых инфекций», — говорится в сообщении.
Уточняется, что информация о режиме работы и контактные телефоны «горячих линий» размещены на сайтах территориальных управлений Роспотребнадзора и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» по субъектам РФ.
«Иммунизация всемирно признана одной из самых успешных и эффективных мер здравоохранения по сохранению жизни и здоровья людей. За прошедшие годы благодаря профи­лактическим прививкам достигнуты грандиозные успехи в борьбе с инфекционными заболеваниями как в глобальном масштабе: ликвидирована натуральная оспа — инфекция, от которой в средние века погибало население городов и целых стран. Большинство государств на Земле имеют сертификат Всемирной организации здравоохранения как территории, свободные от полиомиелита. Резко снизилась по сравнению с допрививочной эрой заболеваемость туберкулезом. Достигнуты существенные успехи в борьбе со столбняком, дифтерией, гепатитом В и другими управляемыми инфекциями», — отмечается в сообщении.
В ведомстве напомнили, что Россия в составе Европейского региона с 2002 г. поддерживает статус страны, свободной от полиомиелита, и вместе с мировым сообществом поставила цель в ближайшие годы достичь глобальной ликвидации полиомиелита.
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