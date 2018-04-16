Роспотребнадзор проводит горячую линию по прививкам

С 16 по 30 апреля Роспотребнадзор проводит Всероссийскую горячую линию по вопросам вакцинопрофилактики.

Акция приурочена к Европейской неделе иммунизации, которая проходит с 23 по 29 апреля. В период с 16 по 30 апреля включительно специалисты-эпидемиологи Роспотребнадзора ответят всем желающим на вопросы о вакцинации, Национальном календаре прививок, профилактике инфекций, от которых существуют вакцины.

Ведомство отмечает, что в последние годы благодаря прививкам в России и в мире достигнуты важные успехи в борьбе с болезнями: побеждена оспа, резко снизилась заболеваемость туберкулезом, столбняком, дифтерией, многие страны — в том числе Россия — имеют статус стран, свободных от полиомиелита. Крайне удачной признана прошлогодняя российская кампания по вакцинопрофилактике гриппа, в ходе которой привились около 67 миллионов человек. Кроме того, За последние 10 лет в стране стало заметно меньше осложнений после привиивок: если в 2006—2012 гг.одах каждый год фиксировалось около 500−600, то 2017 году зарегистрировано всего 278 случаев.

Телефоны горячей линии по вопросам вакцинопрофилактики можно уточнить на сайте вашего территориального управления Роспотребнадзора и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» по субъектам РФ.

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