Роспотребнадзор запустил «горячую линию» по вопросам вакцинопрофилактики

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости Роспотребнадзор в преддверии Европейской недели иммунизации запускает всероссийскую «горячую линию» по вопросам вакцинопрофилактики, сообщается на сайте ведомства.

"В период с 16 по 30 апреля специалисты-эпидемиологи Роспотребнадзора проконсультируют всех обратившихся по вопросам вакцинации, национального календаря прививок и иммунизации по эпидпоказаниям, профилактике вакциноуправляемых инфекций", — говорится в сообщении.

Вся информация о режиме работы и контактные телефоны «горячих линий» размещены на сайтах территориальных управлений Роспотребнадзора и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» по регионам РФ.

В Роспотребнадзоре отметили, что иммунизация всемирно признана одной из самых успешных и эффективных мер здравоохранения по сохранению жизни и здоровья людей.