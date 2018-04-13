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Роспотребнадзор запустил «горячую линию» по вопросам вакцинопрофилактики
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Роспотребнадзор запустил «горячую линию» по вопросам вакцинопрофилактики 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Максим Богодвид
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Роспотребнадзор в преддверии Европейской недели иммунизации запускает всероссийскую «горячую линию» по вопросам вакцинопрофилактики, сообщается на сайте ведомства.
"В период с 16 по 30 апреля специалисты-эпидемиологи Роспотребнадзора проконсультируют всех обратившихся по вопросам вакцинации, национального календаря прививок и иммунизации по эпидпоказаниям, профилактике вакциноуправляемых инфекций", — говорится в сообщении.
Вся информация о режиме работы и контактные телефоны «горячих линий» размещены на сайтах территориальных управлений Роспотребнадзора и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» по регионам РФ.
В Роспотребнадзоре отметили, что иммунизация всемирно признана одной из самых успешных и эффективных мер здравоохранения по сохранению жизни и здоровья людей.
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