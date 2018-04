В сети появились фото новой гостевой формы «ПСЖ»

В интернете появились фотографии предположительной гостевой формы «ПСЖ» на сезон-2018/19. Изображения опубликовал портал Footyheadlines. Комплект выполнен в белом цвете с красными и синими изображениями лилии, являющимися историческими символами клуба.

A possible PSG shirt for next season, according to @Footy_Headlines. 😱 pic.twitter.com/1RnshvTCpL

— Get French Football (@GFFN) 12 апреля 2018 г.