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Лулич: «Лацио» по необъяснимым причинам рассыпался во втором тайме
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Лулич: «Лацио» по необъяснимым причинам рассыпался во втором тайме 

Газета.Ru 29 минут назад
Фото: Газета.Ru
Полузащитник римского «Лацио» Сенад Лулич прокомментировал итоги ответного матча четвертьфинала Лиги Европы с «Ред Булл Зальцбург» (1:4). Об этом сообщает «Советский спорт».
"Чего мы не хотели больше всего, так это вылететь из турнира.
"Лацио" хорошо начал матч, но по необъяснимым причинам рассыпался во втором тайме. На таком уровне недопустимо терять концентрацию на 15-20 минут. «Лацио» поплатился за это.
Не думаю, что это была проблема с физикой, скорее всего, с психологией. Мы должны были лучше контролировать ход встречи", — приводит слова Лулича Sky Sports Italia.
Ранее «Ред Булл Зальцбург» дома обыграл «Лацио» в ответном поединке 1/4 финала Лиги Европы со счетом 4:1.
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