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В башкирской столице пройдет «Гонка героев»
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В башкирской столице пройдет «Гонка героев» 

ufa1.ru 26 минут назад
Фото: ufa1.ru
После майских мини-каникул, 12 мая, на территории «Николаевской поляны» в Уфимском районе пройдет открытие первого сезона «Гонки героев».
Участников ждет бег по пересеченной местности с преодолением препятствий. Спортсменам предстоит преодолеть трассу в три километра командами по 6 человек. На маршруте установлено 24 препятствия, начиная от многометровой рампы с канатами «Эверест» и заканчивая трамплином «Прыжок в бездну».
— Мы специально отошли от многокилометровых забегов к более компактному и динамичному формату. Такие нововведения дают возможность большему числу желающих познакомиться с миром гонок с препятствиями, — отметили организаторы.
Принять участие в «Гонке героев Урбан» может любой желающий. Достаточно зарегистрироваться на сайте Лигагероев.рф. Также в течение всего времени проведения мероприятия будет работать современная фан-зона с развлекательными и спортивными активностями, фуд-кортом и DJ-сетами.
Начало регистрации — в 9:00 часов, старт — в 11:00 часов.
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