Ахмат — Тосно: прогноз на результативный футбол в Грозном

«Ахмат» — «Тосно». Прогноз на матч 26-го тура российской Премьер-лиги (13.04.2018, 19:30 мск).

До финиша сезона в российской Премьер-лиге остаётся всего 5 туров. Очередной тур снова открывается поединком двух сражающихся за выживание команд — «Ахмат» дома сыграет с «Тосно». Грозненцы явно не рассчитывали в нынешнем сезоне ввязаться в борьбу за выживание, но реалии таковы. Сегодняшний матч является ключевым для «зелёно-белых», которые просто не имеют права дома проиграть сопернику из зоны вылета, так как тосненцы могут сравняться с ними по набранным очкам, а в следующих двух матчах чеченскому клубу играть в гостях с «Локомотивом» и "Спартаком" . Букмекеры видят хозяев фаворитом матча — победа «Ахмата» оценивается коэффициентом 1.79.

Команда

"Ахмат"

24:33 "Тосно"

22:42 "Ахмат"

После отставки Олега Кононова руководство «Ахмата» не угадало с главным тренером. Белорусского специалиста в конце осени с приставкой «и.о.» сменил молодой Михаил Галактионов , выдав с командой несколько успешных результатов, но это была ещё команда Кононова. После зимних сборов игра «Ахмата» стала хуже, а результаты выглядят просто катастрофически. Весенняя часть сезона началась с поражений всухую — на выезде от «Арсенала» (0:1) и дома от ЦСКА (0:3). После этого была домашняя ничья с безнадёжным аутсайдером «СКА-Хабаровском» (0:0). На прошлой неделе «Ахмат», наконец, забил, но дубля Митришева не хватило даже для выездной ничьи с "Рубином" (2:3). После окончания матча в Казани Галактионов покинул пост главного тренера «зелёно-белых», и сегодня грозненской командой будет руководить Игорь Ледяхов

"Тосно"

Команда Дмитрия Парфёнова упорно бьётся за результат в каждом матче, но игрового уровня зачастую «Тосно» не хватает. Тем не менее хоронить ленинградскую команду заранее не стоит, так как она имеет достаточно неплохой календарь в концовке сезона, и в каждом из оставшихся матчей реально набирать очки. Первые два весенних матча тосненцы выиграли, обыграв сперва в Кубке «Луч-Энергию» (2:1), а затем в чемпионате «СКА-Хабаровск» (1:0). Но после этого последовало 3 поражения кряду — дома от «Рубина» (0:1) и в гостях от «Анжи» (0:2) и «Спартака» (1:2). В прошлом туре команда Парфёнова была близка к победе, благодаря дублю Погребняка, но всё же пропустила в концовке домашнего матча от "Урала" (2:2) и была вынуждена довольствоваться ничьей, которая не позволила выбраться из зоны прямого вылета.

Где смотреть матч

Традиционно, матч чемпионата России покажет телеканал «Наш футбол» в прямом эфире. Начало трансляции запланировано на 19:15 по московскому времени. Прямая текстовая трансляция матча «Ахмат» — «Тосно» будет доступна на спортивном портале LiveResult.Ru.

Статистика личных встреч

"Ахмат" и «Тосно» впервые пересеклись между собой в нынешнем сезоне. Матч первого круга проходил на «Петровском», и в том матче грозненцы остались в численном меньшинстве в дебюте второго тайма — команду подвёл Антон Швец . Тосненцам удалось воспользоваться численным преимуществом ближе к концу встречи — единственный гол в матче провёл Евгений Марков , являющийся лучшим бомбардиром «Тосно», несмотря на то, что играет уже за «Динамо».

Интересные факты

В последних шести матчах чемпионата «Ахмат» набрал лишь 2 очка (+0=2-4, 4:10). В последний раз грозненцы выигрывали ещё в ноябре;

"Ахмат" не забил ни одного гола в последних трёх домашних матчах (+0=2-1, 0:3);

"Ахмат" и «Тосно» больше 77% своих голов в чемпионате забивают во вторых таймах;

"Тосно" имеет 4-матчевую безвыигрышную серию (+0=1-3, 3:7);

"Тосно" проиграл 4 из последних пяти выездных матчей (+1=0-4, 2:15);

"Тосно" является худшей командой чемпионата по результатам первых таймов (+2=10-13, 5:21).

Прогноз на матч от "Евро-футбол.ру"