Бубнов: «В Москве „Арсенал“ показал, почему идет далеко от зоны ЛЧ в АПЛ» 

По ходу матча «армейцы» вели — 2:0, но не сумели дожать соперника, пропустили дважды и вылетели из турнира, так как первую игру выиграли «канониры» (4:1).
«ЦСКА не хватило агрессии в атаке, чтобы дожать «Арсенал» и совершить то, что казалось почти невозможным до игры. В концовке не хватило еще и физической готовности. Ничего сверхъестественного «Арсенал» не показал. К сожалению, Витиньо и Муса находятся не в оптимальном состоянии, что очень сильно усложняет задачу армейцев.
«Арсенал» играл в экономном режиме — это понятно, но проблем у них предостаточно. В Москве они показали, почему идут далеко от зоны Лиги чемпионов в АПЛ. Арсену Венгеру должно быть стыдно за такую игру, но не за результат. Лучший игрок ЦСКА? Назову Головина и Набабкина, — приводит слова Бубнова.