Бубнов: «В Москве „Арсенал“ показал, почему идет далеко от зоны ЛЧ в АПЛ»

По ходу матча «армейцы» вели — 2:0, но не сумели дожать соперника, пропустили дважды и вылетели из турнира, так как первую игру выиграли «канониры» (4:1).

«ЦСКА не хватило агрессии в атаке, чтобы дожать «Арсенал» и совершить то, что казалось почти невозможным до игры. В концовке не хватило еще и физической готовности. Ничего сверхъестественного «Арсенал» не показал. К сожалению, Витиньо и Муса находятся не в оптимальном состоянии, что очень сильно усложняет задачу армейцев.