Сергей Быков: «Локомотив» должен взять реванш в Стамбуле 

«Локомотив» во втором финальном матче Еврокубка сыграет с «Дарюшафакой», которой краснодарский клуб уступил в первой встрече. Экс-капитан «Локомотива» Сергей Быков считает, что его бывшая команда может выиграть в Стамбуле.
— Это настоящий финал, соперники достойны друг друга, — цитируют "Известия" Быкова. — Первая игра была очень равной, но за счет сумасшедшей поддержки зала «Локо» выглядел агрессивнее и был ближе к победе. Но Блатт, как это часто бывает, сумел «затащить» игру в концовку и выиграть ее. Я и раньше поражался этой способности Дэвида, но когда стал тренером, для меня этот феномен стал еще большей загадкой. В удачу на таком уровне я не верю: однозначно у него есть какой-то секрет. Что касается второй игры, мне кажется, «Локо» должен взять реванш в Стамбуле и вернуть серию в Краснодар. По подбору исполнителей российский клуб превосходит турков.