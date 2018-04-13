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Тест: И снится нам не рокот космодрома!
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Тест: И снится нам не рокот космодрома! 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
«Спасибо, Юра! Космос наш!». На уходящей неделе в России отметили День космонавтики. Каковы ваши знания о космосе, космонавтах и космонавтике — узнайте в тесте от "Уралинформбюро".
Анна ВАСИЛЬЧЕНКО
Фото: NASA
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