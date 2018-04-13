15 тысяч болельщиков протестировали новый стадион и сеть «МегаФона»

В Калининграде на новом стадионе, построенном к Чемпионату мира по футболу, состоялся первый тестовый матч. 15 тысяч зрителей делились своими фото— и видеорепортажами в социальных сетях.

Компания «МегаФон» в рамках подготовки к чемпионату провела масштабные работы по улучшению качества связи на стадионе, а также установила на период проведения игр передвижную базовую станцию, что позволило увеличить скорости мобильного интернета. Мобильная базовая станция — это уникальное решение для «разгрузки» сети на сложных объектах и массовых мероприятиях с большим количеством посетителей.

«Готовясь к большой нагрузке на сеть, мы учитывали, что первый матч на новом стадионе произведёт большой ажиотаж среди калининградцев. Мы также ожидали, что все захотят рассказать об этом в соцсетях. Так оно и случилось: болельщики активно делились фото и видео с футбольной арены в Инстаграме и Фейсбуке. Для абонентов МегаФона на стадионе работает технология LTE-Advanced, которая даёт скорости мобильного интернета на порядок выше обычного 4G. Скорости интернета в чаше стадиона в пик нагрузки достигали 65 Мбит в секунду по результатам тестовых замеров. С такими скоростями можно и live-трансляцию в отличном качестве с места событий запустить, и видео с победным голом загрузить за считанные секунды», — рассказал Сергей Лихобабин, директор Калининградского отделения компании «МегаФон».

В рамках домашнего турнира 32-го тура Первенства России по футболу среди команд Футбольной национальной лиги сезона 2017/18 калининградская «Балтика» обыграла самарские «Крылья Советов» со счетом 1:0.