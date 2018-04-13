Чемпионат России по футболу. 26-й тур. Расписание, результаты, видео, турнирная таблица 

В пятницу, 13 апреля, матчем «Ахмат» — «Тосно» откроется программа 26-го тура чемпионата России по футболу среди команд клубов премьер-лиги.
Тур продлится три дня и завершится тремя поединками в воскресенье.
Чемпионат России по футболу 2017/18. 26-й тур. 13-15 апреля. Расписание и результаты (время начала матчей указано московское):
13 апреля (пятница)
"Ахмат" — «Тосно»
"Ахмат Арена" Грозный 19:30 Судья — Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи — Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону), Роман Усачев (Ростов-на-Дону); резервный судья — Антон Фролов (Москва); инспектор — Александр Гончар (Сочи).
14 апреля (суббота)
"Амкар" — "Рубин"
"Звезда" Пермь 11:30 Судья — Игорь Федотов (Москва); ассистенты судьи — Дмитрий Жвакин (Ленинградская область), Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург); резервный судья — Сергей Чебан (Москва); инспектор — Сергей Зуев (Москва).
"Динамо" — «Локомотив»
"Арена Химки" Химки 14:00 Судья — Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин (Москва), Николай Еремин (Москва); резервный судья — Владимир Сельдяков (Балашиха); инспектор — Андрей Бутенко (Москва).
"Зенит" — «Анжи»
Стадион «Санкт-Петербург» Санкт-Петербург 16:30 Судья — Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи — Николай Богач (Люберцы), Андрей Глот (Ярославль); резервный судья — Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); инспектор — Владимир Овчинников (Москва).
"Краснодар" — «Арсенал»
"Краснодар" Краснодар 19:00 Судья — Артем Чистяков (Азов); ассистенты судьи — Вячеслав Семенов (Гатчина), Андрей Болотенков (Москва); резервный судья — Сергей Куликов (Саранск); инспектор — Михаил Ходырев (Москва).
15 апреля (воскресенье)
"Центральный" Екатеринбург 14:00 Судья — Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Максим Гаврилин (Владимир), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург); резервный судья — Василий Казарцев (Санкт-Петербург); инспектор — Александр Гвардис (Калининград).
"Уфа" — ЦСКА
"Нефтяник" Уфа 16:30 Судья — Евгений Турбин (Дмитров); ассистенты судьи — Алексей Лебедев (Санкт-Петербург), Владимир Миневич (Смоленск); резервный судья — Ранэль Зияков (Набережные Челны); инспектор — Эдуард Малый (Волгоград).
"Ростов" — «СКА-Хабаровск»
19:00 Судья — Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи — Дмитрий Чельцов (Москва), Дмитрий Сафьян (Москва); резервный судья — Игорь Панин (Дмитров); инспектор — Юрий Чеботарев (Краснодар).
Турнирная таблица
Команда
В/Н/П Локомотив
16/4/4 36-17 Спартак
14/8/3 45-26 13/5/6 35-20 Краснодар
13/5/7 38-27 Зенит
11/9/4 34-16 Арсенал
10/5/10 28-28 9/7/9 27-29 Рубин
8/7/10 27-23 6/12/7 28-28 Динамо
7/9/8 24-23 Амкар
7/7/10 16-22 Ахмат
7/6/11 24-33 Ростов
6/9/10 21-25 6/6/13 29-47 Тосно
6/6/13 22-42 СКА-Хабаровск
2/7/16 16-44