Чемпионат России по футболу. 26-й тур. Расписание, результаты, видео, турнирная таблица

В пятницу, 13 апреля, матчем «Ахмат» — «Тосно» откроется программа 26-го тура чемпионата России по футболу среди команд клубов премьер-лиги.

Тур продлится три дня и завершится тремя поединками в воскресенье.

Чемпионат России по футболу 2017/18. 26-й тур. 13-15 апреля. Расписание и результаты (время начала матчей указано московское):

13 апреля (пятница)

"Ахмат" — «Тосно»

14 апреля (суббота)

"Динамо" — «Локомотив»

"Краснодар" — «Арсенал»

15 апреля (воскресенье)

"Уфа" — ЦСКА

"Ростов" — «СКА-Хабаровск»

Турнирная таблица

Команда

В/Н/П Локомотив

16/4/4 36-17 Спартак

14/8/3 45-26 13/5/6 35-20 Краснодар

13/5/7 38-27 Зенит

11/9/4 34-16 Арсенал

10/5/10 28-28 9/7/9 27-29 Рубин

8/7/10 27-23 6/12/7 28-28 Динамо

7/9/8 24-23 Амкар

7/7/10 16-22 Ахмат

7/6/11 24-33 Ростов

6/9/10 21-25 6/6/13 29-47 Тосно

6/6/13 22-42 СКА-Хабаровск

2/7/16 16-44