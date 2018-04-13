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Чемпионат России по футболу. 26-й тур. Расписание, результаты, видео, турнирная таблица
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Чемпионат России по футболу. 26-й тур. Расписание, результаты, видео, турнирная таблица 

Российский стадион 1 час назад
Фото: Российский стадион
В пятницу, 13 апреля, матчем «Ахмат» — «Тосно» откроется программа 26-го тура чемпионата России по футболу среди команд клубов премьер-лиги.
Тур продлится три дня и завершится тремя поединками в воскресенье.
Чемпионат России по футболу 2017/18. 26-й тур. 13-15 апреля. Расписание и результаты (время начала матчей указано московское):
13 апреля (пятница)
"Ахмат" — «Тосно»
"Ахмат Арена" Грозный 19:30  Судья — Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи — Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону), Роман Усачев (Ростов-на-Дону); резервный судья — Антон Фролов (Москва); инспектор — Александр Гончар (Сочи).
14 апреля (суббота)
"Амкар" — "Рубин"
"Звезда" Пермь 11:30  Судья — Игорь Федотов (Москва); ассистенты судьи — Дмитрий Жвакин (Ленинградская область), Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург); резервный судья — Сергей Чебан (Москва); инспектор — Сергей Зуев (Москва).
"Динамо" — «Локомотив»
"Арена Химки" Химки 14:00  Судья — Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин (Москва), Николай Еремин (Москва); резервный судья — Владимир Сельдяков (Балашиха); инспектор — Андрей Бутенко (Москва).
"Зенит" — «Анжи»
Стадион «Санкт-Петербург» Санкт-Петербург 16:30  Судья — Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи — Николай Богач (Люберцы), Андрей Глот (Ярославль); резервный судья — Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); инспектор — Владимир Овчинников (Москва).
"Краснодар" — «Арсенал»
"Краснодар" Краснодар 19:00  Судья — Артем Чистяков (Азов); ассистенты судьи — Вячеслав Семенов (Гатчина), Андрей Болотенков (Москва); резервный судья — Сергей Куликов (Саранск); инспектор — Михаил Ходырев (Москва).
15 апреля (воскресенье)
"Урал" — "Спартак"
"Центральный" Екатеринбург 14:00  Судья — Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Максим Гаврилин (Владимир), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург); резервный судья — Василий Казарцев (Санкт-Петербург); инспектор — Александр Гвардис (Калининград).
"Уфа" — ЦСКА
"Нефтяник" Уфа 16:30  Судья — Евгений Турбин (Дмитров); ассистенты судьи — Алексей Лебедев (Санкт-Петербург), Владимир Миневич (Смоленск); резервный судья — Ранэль Зияков (Набережные Челны); инспектор — Эдуард Малый (Волгоград).
"Ростов" — «СКА-Хабаровск»
19:00  Судья — Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи — Дмитрий Чельцов (Москва), Дмитрий Сафьян (Москва); резервный судья — Игорь Панин (Дмитров); инспектор — Юрий Чеботарев (Краснодар).
Турнирная таблица
Команда
В/Н/П  Локомотив
16/4/4  36-17  Спартак
14/8/3  45-26  13/5/6  35-20  Краснодар
13/5/7  38-27  Зенит
11/9/4  34-16  Арсенал
10/5/10  28-28  9/7/9  27-29  Рубин
8/7/10  27-23  6/12/7  28-28  Динамо
7/9/8  24-23  Амкар
7/7/10  16-22  Ахмат
7/6/11  24-33  Ростов
6/9/10  21-25  6/6/13  29-47  Тосно
6/6/13  22-42  СКА-Хабаровск
2/7/16  16-44
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