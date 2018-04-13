Барнаульцы выложили видео ледохода на реке Оби

Барнаульцы делятся фотографиями и видео ледохода на реке Оби в районе краевого центра.

12 апреля, в День космонавтики, горожане устремились на Речной вокзал. Еще в обед здесь были замечены десятки людей, которые в ожидании ледохода делали фотосессии на берегу Оби у льдин.

Расколовшийся на фрагменты лед, плывущий по течению, удалось запечатлеть барнаульцу Михаилу Дубовцеву.

В сети также появилось видео ледохода у старого моста, снятое с квадрокоптера. Но на кадры попали лишь крупные льдины, которые зацепились за берег, самого же движения не видно.