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Барнаульцы выложили видео ледохода на реке Оби
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Барнаульцы выложили видео ледохода на реке Оби 

АиФ — Алтай 1 час назад
Фото: АиФ - Алтай
Барнаульцы делятся фотографиями и видео ледохода на реке Оби в районе краевого центра.
12 апреля, в День космонавтики, горожане устремились на Речной вокзал. Еще в обед здесь были замечены десятки людей, которые в ожидании ледохода делали фотосессии на берегу Оби у льдин.
Расколовшийся на фрагменты лед, плывущий по течению, удалось запечатлеть барнаульцу Михаилу Дубовцеву.
В сети также появилось видео ледохода у старого моста, снятое с квадрокоптера. Но на кадры попали лишь крупные льдины, которые зацепились за берег, самого же движения не видно.
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