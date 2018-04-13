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Голкипер «Зенита» сел за руль маршрутки, помогая девочке из Барнаула
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Голкипер «Зенита» сел за руль маршрутки, помогая девочке из Барнаула 

АиФ — Алтай 1 час назад
Фото: АиФ - Алтай
Голкипер «Зенита» Андрей Лунев поработал водителем маршрутки в рамках благотворительной акции в помощь больной 7-месячной девочке из Барнаула.
Среди болельщиков команды объявили конкурс, победители которого и стали пассажирами Андрея Лунева. Пять человек прокатились с ним от метро «Чкаловская» до стадиона «Санкт-Петербург» и обратно. Болельщики пообщались с кумиром и получили в подарок билеты на ближайший матч.
Андрей Лунев пожелал здоровья маленькой жительнице Барнаула и сказал, что неправильно оставаться в стороне, когда помощь требуется маленькому ребенку. «Единственное, я не очень люблю публичность, но не принять участие в этой акции я не мог», — цитирует Лунева sports.ru
Справка
У 7-месячной Вики Сенцовой врожденная патология: отсутствует часть ноги от стопы для колена, недоразвита правая рука. Ей нужна операция за рубежом, которая стоит более 500 000 руб. Папа девочки — автослесарь, мама находится в декретном отпуске.
Не имея средств, семья обратилась в «Русфонд». Ролик о девочке показали в эфире ГТРК «Санкт-Петербург», а петербургская команда «Зенит» призвала помочь своих болельщиков. В итоге было собрано почти 1200 000 рублей.
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