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Во Владимире ожидают юных дзюдоистов
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Во Владимире ожидают юных дзюдоистов 

ТВ-МИГ 1 час назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото пресс-службы Департамента по физической культуре и спорту администрации Владимирской области
20 и 21 апреля во Владимире пройдет межрегиональный турнир по дзюдо среди юношей и девушек до 16 лет, посвященный 73-летию победы в Великой Отечественной войне.
Соревнования пройдут в Городском центре здоровья и соберут более 250 юных спортсменов из разных регионов страны. Свое участие в турнире уже подтвердили дзюдоисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Южно-Сахалинска, Череповца, Курска, Дзержинска, Кирова, Махачкалы.
В областном департаменте спорта отмечают, что соревнования проводятся детской юношеской спортивной школой «Дзюдо-88» на деньги президентского гранта. Планируется, что как минимум 140 спортсменов в рамках данного турнира будут награждены кубками, медалями, дипломами и ценными подарками.
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