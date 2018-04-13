Во Владимире ожидают юных дзюдоистов

Фото пресс-службы Департамента по физической культуре и спорту администрации Владимирской области

20 и 21 апреля во Владимире пройдет межрегиональный турнир по дзюдо среди юношей и девушек до 16 лет, посвященный 73-летию победы в Великой Отечественной войне.

Соревнования пройдут в Городском центре здоровья и соберут более 250 юных спортсменов из разных регионов страны. Свое участие в турнире уже подтвердили дзюдоисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Южно-Сахалинска, Череповца, Курска, Дзержинска, Кирова, Махачкалы.

В областном департаменте спорта отмечают, что соревнования проводятся детской юношеской спортивной школой «Дзюдо-88» на деньги президентского гранта. Планируется, что как минимум 140 спортсменов в рамках данного турнира будут награждены кубками, медалями, дипломами и ценными подарками.