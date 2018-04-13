Вылет ЦСКА из Лиги Европы, шайбы Кузнецова и Панарина в НХЛ и другие новости утра

Московский ЦСКА на своем поле упустил победу над лондонским «Арсеналом» и завершил борьбу в Лиге Европы.

В параллельной встрече мадридский «Атлетико» проиграл «Спортингу», но вышел в полуфинал турнира.

"Ред Булл Зальцбург" разгромил «Лацио», а «Марсель» обыграл с крупным счетом «РБ Лейпциг».

Новым главным тренером мюнхенской «Баварии» станет 46-летний хорват Нико Ковач

Хоккеисты «Бостона» переиграли «Торонто» на старте Кубка Стэнли.

А гол Никиты Задорова не спас «Колорадо» от поражения в матче с «Нэшвиллом».

Финальный бой Всемирной боксерской суперсерии в первом тяжелом весе между Александром Усиком и Муратом Гассиевым перенесен с мая на лето.

Холли Холм сразится с Меган Андерсон на турнире UFC 225 Видео дня: Дубль Кузнецова за 29 секунд и победная шайба Панарина,

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