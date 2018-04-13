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Вылет ЦСКА из Лиги Европы, шайбы Кузнецова и Панарина в НХЛ и другие новости утра
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Вылет ЦСКА из Лиги Европы, шайбы Кузнецова и Панарина в НХЛ и другие новости утра 

Советский спорт 1 час назад
Московский ЦСКА на своем поле упустил победу над лондонским «Арсеналом» и завершил борьбу в Лиге Европы.
В параллельной встрече мадридский «Атлетико» проиграл «Спортингу», но вышел в полуфинал турнира.
"Ред Булл Зальцбург" разгромил «Лацио», а «Марсель» обыграл с крупным счетом «РБ Лейпциг».
Новым главным тренером мюнхенской «Баварии» станет 46-летний хорват Нико Ковач.
Хоккеисты «Бостона» переиграли «Торонто» на старте Кубка Стэнли.
Три очка Артемия Панарина принесли «Коламбусу» волевую победу над «Вашингтоном», у «Кэпиталз» две шайбы за 29 секунд забросил Евгений Кузнецов.
Два очка Никиты Кучерова и Михаила Сергачева помогли «Тампе» обыграть «Нью-Джерси».
А гол Никиты Задорова не спас «Колорадо» от поражения в матче с «Нэшвиллом».
Финальный бой Всемирной боксерской суперсерии в первом тяжелом весе между Александром Усиком и Муратом Гассиевым перенесен с мая на лето.
Холли Холм сразится с Меган Андерсон на турнире UFC 225  Видео дня: Дубль Кузнецова за 29 секунд и победная шайба Панарина,
Цитата дня: "Арсену Венгеру должно быть стыдно за такую игру", — Александр Бубнов.
Обязательно к прочтению:
Ну как же так! Шикарный ЦСКА едва не прошел мертвый «Арсенал» в 1/4 Лиги Европы
«Марсель» в шаге от Лиона! «Быки» не выдержали давление «Велодрома»
Виктор Гончаренко: Мы заслуживали победы в матче с «Арсеналом»
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