Ещё
Эксперт назвал проблемы хоккейной сборной РФ перед чемпионатом мира
Далее:
Читайте также:
Ещё

Эксперт назвал проблемы хоккейной сборной РФ перед чемпионатом мира 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
На чемпионат мира по хоккею сборная России отправится под руководством Ильи Воробьёва. Олег Знарок, работавший с командой с 2014-го и приведший ее к олимпийскому золоту, будет консультантом. Как пояснил президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк, «Знарок психологически подустал, на него легла сильная нагрузка».
О том, какие ждать изменения внутри самой команды после тренерской рокировки НСН рассказал эксперт, комментатор Александр Кузмак.
«На игре сборной России это вряд ли отразится, тренерский состав все равно исповедует всю ту же самую идеологию. Другое дело, что это вполне возможно может отразиться на комплектовании команды. Например, в сборную отказался приезжать Александр Радулов. Много говорилось о том, что между ним и Олегом Знарком существуют какие-то трения. Наши ведущие хоккеисты, играющие в НХЛ, заняты на розыгрыше Кубка Стенли. А те хоккеисты, которые находятся здесь, в России, будут в какой-то степени утомлены розыгрышем Кубка Гагарина. Плюс мы знаем о том, что Илья Ковальчук сейчас находится без контракта и неизвестно поедет ли на чемпионат мира. Также непонятно поедет ли Павел Дацук. Вот эти проблемы являются более насущными», — объяснил НСН Кузмак.
Добавим, 43-летний Илья Воробьев с 2015 по 2017 годы возглавлял магнитогорский «Металлург», с которым выиграл Кубок Чемпионат мира пройдет в Дании с 4 по 20 мая.
Национальная Служба Новостей: последние новости
Лысаков – о Терезе Мэй: Не Тэтчер ты, не Тэтчер Вася Киллер: Хулиганским поведением на матчах славятся англичане, а не мы В Керчь прибыл «Поезд Победы»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Липницкая опубликовала откровенное фото99
В ФХР прокомментировали недовольство Знарка1
ЦСКА дважды забил «Арсеналу»21
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
«Бавария» определилась с новым тренером
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
05:44
Знарок лишился поста
Хоккей
00:09
Буффон и Роналду обнялись после матча
Футбол
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
05:05
В МОК разгорелся новый скандал
Зимние виды спорта
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение