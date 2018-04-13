Эксперт назвал проблемы хоккейной сборной РФ перед чемпионатом мира

На чемпионат мира по хоккею сборная России отправится под руководством Ильи Воробьёва Олег Знарок , работавший с командой с 2014-го и приведший ее к олимпийскому золоту, будет консультантом. Как пояснил президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк , «Знарок психологически подустал, на него легла сильная нагрузка».

О том, какие ждать изменения внутри самой команды после тренерской рокировки НСН рассказал эксперт, комментатор Александр Кузмак

«На игре сборной России это вряд ли отразится, тренерский состав все равно исповедует всю ту же самую идеологию. Другое дело, что это вполне возможно может отразиться на комплектовании команды. Например, в сборную отказался приезжать Александр Радулов . Много говорилось о том, что между ним и Олегом Знарком существуют какие-то трения. Наши ведущие хоккеисты, играющие в НХЛ, заняты на розыгрыше Кубка Стенли. А те хоккеисты, которые находятся здесь, в России, будут в какой-то степени утомлены розыгрышем Кубка Гагарина. Плюс мы знаем о том, что Илья Ковальчук сейчас находится без контракта и неизвестно поедет ли на чемпионат мира. Также непонятно поедет ли Павел Дацук. Вот эти проблемы являются более насущными», — объяснил НСН Кузмак.

Добавим, 43-летний Илья Воробьев с 2015 по 2017 годы возглавлял магнитогорский «Металлург», с которым выиграл Кубок Чемпионат мира пройдет в Дании с 4 по 20 мая.