Финал Кубка Гагарина: Опыт «Ак Барса» против длинной скамейки «ЦСКА»

Ажиотаж вокруг решающего раунда невероятный. На матчи в столице Татарстана, которые состоятся 14 и 15 апреля, за несколько дней были проданы все билеты. Соперником «Ак Барса» является московский «ЦСКА», который в полуфинале одолел питерский «СКА» во главе с Павлом Дацюком и Ильей Ковальчуком

В рамках чемпионатов страны клубы провели 64 матча между собой: 37 раз победу праздновали казанцы, 24 раза побеждали армейцы, еще 3 встречи завершились вничью. В нынешнем сезоне «барсы» потерпели разгромное поражение в Москве со счетом 0:3 и одержали вверх в столице Татарстана — 6:4.

«АиФ-Казань» сравнил плюсы и минусы команд по различным компонентам.

Вратари

В текущем плей-офф вратарь «Ак Барса» Эмиль Гарипов выдает, пожалуй, самый качественный хоккей в карьере. У него лучший показатель по количеству побед среди голкиперов (12) и один из самых высоких показателей по коэффициенту надежности (1,7 пропущенных шайб за поединок) и проценту отраженных бросков (93,6%). А ведь по ходу «регулярки» позиция первого номера команды вызывала вопросы, так как Гарипов нередко «привозил» гол в свои ворота. Но Зинэтула Билялетдинов то и дело брал Гарипова под защиту, заявляя, что доволен его действиями.

Надежной замены Эмилю в составе «барсов» нет. Александр Шарыченков , кстати, выигрывавший Кубок Гагарина еще в составе московского «Динамо», провел за последний месяц на льду всего 58 секунд.

Илья Сорокин считался основным вратарем «ЦСКА» до финала Западной конференции, где в серии с питерским «СКА» сыграл, мягко говоря, неудачно. В итоге именно швед Ларс Юханссон , не спасовавший перед россыпью звезд с берегов Невы, фактически и вывел армейский клуб в следующую стадию.

Пускай Юханссон провел всего четыре поединка в плей-офф, процент отраженных бросков у него составляют умопомрачительные 98,9%, а пропускает он в среднем 0,3 шайбы за матч. Так что, кто начнет финальную серию с «Ак Барсом», большой вопрос.

Вывод: вратарская линия «ЦСКА» выглядит сильнее, однако неопределенность с основным голкипером может сыграть злую шутку с москвичами.

Защитники

Примечательно, что москвичей нет в первой десятки оборонцев по результативности в плей-офф, а в клубе с 4 набранными очками лидирует Никита Нестеров. Но в этом и таится опасность для казанцев — каждый из армейцев может в любой момент «выстрелить».

В 16 матчах плей-офф московская команда пропустила всего 23 шайбы. Сразу три защитника «ЦСКА» — в ТОП-10 по блокированным броскам, тот же Пашнин имеет на своем счету также 35 проведенных силовых приемов, а Науменков имеет «+8» по системе плюс-минус.

У «Ак Барса» с защитными редутами чуть похуже, но, в целом, тоже неплохо (24 пропущенные шайбы в 14 поединках). Из защитников, участвующих в финале Кубка Гагарина, самым результативным является Николай Токранов (8 очков). Он же на данный момент может называться лучшим оборонцем казанского клуба.

Самое большое игровое время (21:22) в «Ак Барсе» у многоопытнейшего Андрея Маркова . Да, иногда 39-летнему ветерану не хватает скорости, но за счет умения правильно занять позицию и своей фирменной жесткости он приносит большую пользу команде.

В финальной серии защитникам «Ак Барса» определенно нужно добавлять в ведении силовой борьбы (у «самого-самого» Альберта Яруллина всего 19 силовых приемов) и активнее подключаться к атаке.

Вывод: защитные линии соперников, в целом, равны, но подопечные Билялетдинова имеют больше опыта в играх на вылет.

Нападающие

Бюджет «ЦСКА» позволяет иметь длинную скамейку из высококлассных хоккеистов. Даже если из игры по различным причинам выпадет целая пятерка, у армейцев есть практически равноценные замены.

Правда, одним существенным минусом клуба считается отсутствие суперзвезд КХЛ калибра Сергея Мозякина Никиты Гусева и иже с ними. «Хромает» и реализация численного перевеса — всего 8,9%.

На сегодняшний день главной атакующей силой московской команды называют 23-летнего Михаила Григоренко , в багаже которого 19 очков. Он блестяще провел серию со «СКА», набрав в 6 матчах 6 баллов.

Герой Олимпиады-2018 Кирилл Капризов пока расположился на 16-м месте в списке бомбардиров плей-офф, но сбрасывать со счетом 20-летнего нападающего ни в коем случае нельзя.

Еще один олимпийский чемпион, капитан «ЦСКА» Сергей Андронов тянет лямку в обороне и в атаке, в меньшинстве и большинстве. Его работоспособности и выносливости можно только позавидовать.

Пока не продемонстрировал всю свою пробивную помощь форвард Валерий Ничушкин (9 очков), также в межсезонье перебравшийся в Россию из-за океана. В плей-офф ему приходится больше времени уделять оборонительным действиям. Кстати, Ничушкин выходит в первой бригаде по «убиванию» штрафного времени, что говорит о доверии тренерского штаба к игроку.

Данис Зарипов все так же хорош в большинстве (в целом, процент реализации у «Ак Барса» — 19,6%), а его видению площадки до сих пор завидует большинство нападающих Лиги.

Вывод: нападающие «Ак Барса» в плей-офф смотрятся эффективнее, чем их визави.

Так что в финале Кубка Гагарина предстоит нешуточная борьба, в общем-то, равных соперников.

«Работаем, готовимся к сопернику. Знаем, как они будут играть, исходя из этого, строим свою работу на тренировках», — заявил главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов. — У соперника хорошие вратари, Юханссон показал себя с лучшей стороны, два матча сыграл на ноль. Сложности у нас будут, надо искать ключи к воротам».