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Быков: Ковальчук полон сил и амбиций для покорения вершин, поэтому едет в НХЛ
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Быков: Ковальчук полон сил и амбиций для покорения вершин, поэтому едет в НХЛ 

Чемпионат.com 58 минут назад
Фото: Чемпионат.com
Бывший главный тренер сборной России и СКА Вячеслав Быков сообщил, что будет переживать за ЦСКА в финале Кубка Гагарина.
«В финале Запада СКА проиграл, потому что ЦСКА просто был сильнее. Сейчас уже надо рассуждать по поводу финала Кубка Гагарина. Кто выиграл, тот, значит, правильную стратегию выбрал. Я прошёл «армейскую» школу, поэтому с моей стороны, наверное, будет логичнее поставить на ЦСКА в финале. Просто в силу того, что этот клуб дал мне путёвку в жизнь, буду переживать за «армейцев».
Илья Ковальчук полон сил и амбиций для того, чтобы ещё какую-то вершину покорить, поэтому едет в НХЛ.
Пока не планирую возвращаться к тренерской деятельности в КХЛ, пока этот вопрос не стоит на повестке дня», — сказал Быков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.
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