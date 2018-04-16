Обзор главных спортивных событий недели 9-15 апреля

Прыгун в воду Том Дейли боится ехать в Россию, потому что все знают про его мужа. А борцы не пускают Бузову нести искусство в массы.

В тени скандалов в мировом биатлоне остались многие яркие спортивные и околоспортивные события. Биатлонисты и лыжники завершили зимний сезон марафоном на Камчатке. Лидер другого марафона, бегового на Играх Содружества потерял сознание незадолго до финиша, тренер борцов-вольников возмутился концертом Ольги Бузовой, а в Баку прошёл чемпионат Европы по прыжкам на батуте.

Тяжёлые думы Тома Дейли

Британский прыгун Том Дейли на минувшей неделе сражался в Австралии за медали Игр Содружества, однако мысли его далеко от зелёного континента. 23-летнего прыгуна больше беспокоят судьбы гей-сообщества. Оказывается, что в 37 странах, участницах этих Игр геем быть незаконно, а в России, где он выступит на этапе Мировой серии в Казани ему страшно выступать. «Мне надо будет выступать перед огромным количеством людей, которые знают, что у меня есть муж. Нелегко столкнуться с таким отношением. И мы должны его изменить», — рассказал Дейли. Конечно, своё представление о России он черпает по пропагандистским передачам, рассказывающим о сплошной гомофобии, расизме и дикости в нашей стране, но дружище Пол, будь уверен, что 90 процентов зрителей в Казани даже не будут знать о твоей ориентации, а оставшимся 10 процентам на неё будет просто наплевать.

Алексей Петухов и Последним стартом сезона для лыжников и биатлонистов стал традиционный Авачинский марафон на Камчатке, победители которого получили по 100 тысяч рублей. В соревнованиях приняли участие сразу несколько известных лыжников и биатлонистов, в том числе Антон Шипулин, Дмитрий Малышко, Алексей Волков Мария Гущина , которая и выиграла соревнования у женщин. Лучшим среди мужчин был Рауль Шакирзянов , выигравший 60-километровый забег финишным спуртом. Антон Шипулин как и обещал добрался до финиша, но среди биатлонистов был одним из худших, проиграв 16 минут Дмитрию Малышко, который долгое время боролся в группе лидеров.

Когда начинается марафон?

По разным версиям настоящий марафон начинается за 5 или за 10 км до финиша. Для шотландца Каллума Хокинса, лидировавшего в забеге на Играх Содружества в Австралии, он начался за три километра до финиша. Спортсмен уверенно лидировал, но затем потерял сознание и упал рядом с ограждением трассы. Его оперативно доставили в госпиталь, оказали медицинскую помощь, и сейчас его здоровью ничего не угрожает. Оргкомитет соревнований больше был обеспокоен не самим фактом падения, а реакцией зрителей, которые тут же принялись снимать происходящее на телефоны и выкладывать в соцсети.

Жители Северной Осетии не хотят видеть Бузову

Главный тренер сборной России по вольной борьбе осетин Дзамболат Тедеев возмутился приездом в столицу родной республики с концертом Ольги Бузовой. «Ко мне ежедневно обращаются жители нашей республики, которые обеспокоены предстоящим концертом Ольги Бузовой во Владикавказе. Разделяя справедливое негодование соплеменников, я абсолютно солидарен с ними и считаю недопустимым выступление новоиспеченной певицы, ведущей „Дома-2“ на осетинской земле. Какие ценности она пропагандирует? В каком виде предстает перед зрителями?», — написал Тедеев в «Инстаграме», но позже удалил своё сообщение, видимо, поняв, что таким образом делает только дополнительную рекламу одиозной исполнительнице.

Батут принёс пять золотых

Российские спортсмены успешно выступают на чемпионате Европы по прыжкам на батуте в Баку. Яна Павлова впервые стала чемпионкой континента в олимпийской дисциплине, опередив белоруску Анну Гончарову и британку Кэтрин Дрисколь. Ещё одну золотую медаль завоевал Василий Макарский в прыжках на двойном минитрампе. Самым же успешным для нашей команды соревновательным днём стала суббота, когда в копилку сборной России упали сразу три золота. Мужская и женская сборная выиграли командные соревнования на двойном минитрампе, а также мужчины первенствовали в командных соревнованиях на акробатической дорожке.

ВАДА просит ещё денег

Борьба с допингом в России становится для ВАДА всё более финансово привлекательным процессом. Вице-президент организации Линда Хеллелан изъявила желание провести «аудит российского допингового кризиса», а для этого предложила органам государственной власти увеличить финансирование антидопинговой деятельности. Будет особенно забавно, если в этом примет участие и российское правительство , которое и так в бюджет ВАДА на 2018 год внесла почти $ 900 тыс. Также Хеллелан предложила исключать из крупных соревнований всех российских спортсменов, которые происходят из очевидно коррумпированной допинг-системы.

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