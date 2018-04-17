«Сан-Хосе» разгромил «Анахайм» и увеличил отрыв в серии 

«Сан-Хосе Шаркс» на домашней арене разгромил «Анахайм Дакс» в третьем матче первого раунда Кубка Стэнли. Встреча завершилась со счетом 8:1, сообщает ТАСС.
Самыми результативными в составе победителей оказались Йоонас Донской и Логан Кутюр, набравшие по три очка. Вратарь «Сан-Хосе» Мартин Джонс отразил 44 броска по воротам.
Счет в серии 3-0 в пользу «Сан-Хосе».
НХЛ. Плей-офф. 1/4 финала. Запад. 3-й матч
"Сан-Хосе Шаркс" (Сан-Хосе) — «Анахайм Дакс» (Анахайм) — 8:1 (1:1, 4:0, 3:0)
1:0 — Кутюр (Бедкер) — 03:44 1:1 — Ракелль (Монтур, Гецлаф) — 13:40 (5x4)
2:1 — Донской (Кейн) — 21:15 3:1 — Серенсен (Донской) — 23:41 4:1 — Фер (Серенсен, Карлссон) — 33:43 5:1 — Гертл (Павелски, Кутюр) — 36:49 (5x4)
6:1 — Павелски (Майер, Диллон) — 50:04 (5x4)
7:1 — Кейн (Власич, Кутюр) — 57:16 (5x4)
8:1 — Тирни (Майер, Лабанк) — 59:36 (5x4)