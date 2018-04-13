Тренер «Лацио» Индзаги: мою команду подкосил голевой «блэкаут»

Наставник римского клуба «Лацио» Симоне Индзаги, чьи подопечные не удержали преимущество после домашней победы (4:2) в 1/4 финала футбольной Лиги Европы в гостевой игре с «Ред Булл Зальцбург» (1:4), отметил, что его команде сопутствовало невезение. Но в целом тренер доволен евросезоном.

"Мы пропустили сразу же после того, как открыли счет, а потом случился этот «блэкаут» [три гола за четыре минуты, — прим. ред.], — цитирует Индзаги Спортс.Ru. — А ведь до выхода в полуфинал было рукой подать. Мы не должны были проигрывать вот так".

Тренер «лациале» отметил, что команды нанесли одинаковое количество ударов по воротам: «Но мы забили один гол, а они — четыре. Это будет для нас уроком и поможет расти. Из четырех пропущенных мячей два фактически были автоголами, но в футболе такое бывает. У нас были моменты, чтобы вернуться в игру, но мы их не использовали. Не думаю, что сегодня мы играли от обороны».

"В целом мы должны гордиться тем, чего добились в Европе в этом сезоне, и текущими результатами в Серии «А» [чемпионат Италии, — прим. ред.]. За оставшиеся семь туров постараемся занять еще более высокое место", — заключил Индзаги.