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«Десантный взвод — 2018» высадится на полигоне Раевском
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«Десантный взвод — 2018» высадится на полигоне Раевском 

АиФ — Юг 28 минут назад
Фото: АиФ – Юг
Открытие состязаний начнется 15 апреля около 10:00. Десантники покажут мастерство рукопашного боя, произведут условный захват объекта противника, десантируются с флагами соединений из вертолета Ми-8.
Соревнования проведут в несколько этапов. Участникам предстоит высадиться на незнакомую площадку и совершить марш-бросок на 10 км, провести гонки на боевых машинах БМД-2, принять участие в горной эстафете с использованием стрелкового оружия и гранатометов и совершить индивидуальный парашютный прыжок на точность, сообщает пресс-служба мэрии Новороссийска.
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