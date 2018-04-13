«Десантный взвод — 2018» высадится на полигоне Раевском

Открытие состязаний начнется 15 апреля около 10:00. Десантники покажут мастерство рукопашного боя, произведут условный захват объекта противника, десантируются с флагами соединений из вертолета Ми-8.

Соревнования проведут в несколько этапов. Участникам предстоит высадиться на незнакомую площадку и совершить марш-бросок на 10 км, провести гонки на боевых машинах БМД-2, принять участие в горной эстафете с использованием стрелкового оружия и гранатометов и совершить индивидуальный парашютный прыжок на точность, сообщает пресс-служба мэрии Новороссийска.