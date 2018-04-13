Омского студента убили в Павлодаре из-за прямого эфира в Instagram

В Павлодарском областном суде завершились слушания по уголовному делу в отношении 21-летнего местного жителя. Его обвиняют в убийстве студента Омского государственного университета.

Суд установил, что студент приехал из Омска 29 октября 2017 года. В этот день он отправился с друзьями в ночной клуб.

«Рядом с парнями гуляла компания из трёх знакомых им девушек. Около четырёх часов утра они засобирались домой, и тогда приятель студента позвонил знакомому и попросил развезти всех по домам. Тот согласился. Когда девушки сели в машину, одна из них вышла с телефона в Instagram и включила функцию прямого эфира», — сообщает портал «Спутник Казахстана».

В прямой эфир подключился парень девушки и начал выяснять, почему она не находится дома. Он назначил встречу с парнями. Там у них завязалась ссора, злоумышленник нанес студенту ножевое ранение. Его доставили в больницу, но врачи не смогли его спасти.

Суд назначил наказание убийце в виде лишения свободы сроком на 11 лет. Кроме того, он выплатит родственникам погибшего студента 1,5 млн тенге в качестве компенсации морального вреда, 1 млн 602 тыс. материального ущерба и 206 тыс. тенге за судебные издержки.