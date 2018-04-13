Ещё
Омского студента убили в Павлодаре из-за прямого эфира в Instagram
Далее:
Читайте также:
Ещё

Омского студента убили в Павлодаре из-за прямого эфира в Instagram 

АиФ-Омск 1 час назад
Фото: АиФ-Омск
В Павлодарском областном суде завершились слушания по уголовному делу в отношении 21-летнего местного жителя. Его обвиняют в убийстве студента Омского государственного университета.
Суд установил, что студент приехал из Омска 29 октября 2017 года. В этот день он отправился с друзьями в ночной клуб.
«Рядом с парнями гуляла компания из трёх знакомых им девушек. Около четырёх часов утра они засобирались домой, и тогда приятель студента позвонил знакомому и попросил развезти всех по домам. Тот согласился. Когда девушки сели в машину, одна из них вышла с телефона в Instagram и включила функцию прямого эфира», — сообщает портал «Спутник Казахстана».
В прямой эфир подключился парень девушки и начал выяснять, почему она не находится дома. Он назначил встречу с парнями. Там у них завязалась ссора, злоумышленник нанес студенту ножевое ранение. Его доставили в больницу, но врачи не смогли его спасти.
Суд назначил наказание убийце в виде лишения свободы сроком на 11 лет. Кроме того, он выплатит родственникам погибшего студента 1,5 млн тенге в качестве компенсации морального вреда, 1 млн 602 тыс. материального ущерба и 206 тыс. тенге за судебные издержки.
АиФ-Омск: последние новости
Экс-глава департамента спорта Омска Расин ушёл в строительный бизнес В 2018 году из Омской области уехали почти пять тысяч человек 19 апреля «Омскэнерго» организует «прямую телефонную линию»
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ковальчук дал совет по курсу рубля40
Липницкая опубликовала откровенное фото99
Знарка «слили», и за него обидно5
Красивое прощание. ЦСКА больше часа трепал «Арсенал»6
Игрок ЦСКА попал в команду недели в ЛЕ
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
05:44
Знарок лишился поста
Хоккей
00:09
Буффон и Роналду обнялись после матча
Футбол
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
05:05
В МОК разгорелся новый скандал
Зимние виды спорта
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение