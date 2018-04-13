Ещё
Какие зоны Екатеринбурга попадут под усиленную охрану во время ЧМ-2018
Далее:
Читайте также:
Ещё

Какие зоны Екатеринбурга попадут под усиленную охрану во время ЧМ-2018 

АиФ Урал 1 час назад
Фото: АиФ Урал
Российское правительство составило список особо охраняемых зон в городах-организаторах Чемпионата мира по футболу. В перечень попали сразу 11 объектов в Екатеринбурге, об этом сообщает в пятницу, 13 апреля, «АиФ-Урал».
Согласно документу, опубликованному на сайте «Российской газеты», в список контролируемых зон попали сразу несколько стадионов Екатеринбурга: «Екатеринбург арена», тренировочная площадка стадиона футбольной академии на улице Фестивальной, тренировочная площадка спортивного комплекса «Калининец», а также стадион «Ермак» на Дагестанской.
Кроме того, под особую охрану попадут гостиницы, в которых разместятся национальные спортивные команды, судьи, а также штаб-квартиры FIFA. Среди них: отель «Double Tree by Hilton», «Ramada» и «Hyatt Regency».
Также усиленная охрана будет выставлена по периметру территории удаленного досмотра грузов на Гурзуфской, 48 и в месте хранения спецтранспорта на Восточной, 5а, в ЦПКиО им. Маяковского, где пройдет фестиваль болельщиков и в Доме журналиста, где будет создан пресс-центр.
Напомним, уже в эти выходные состоитя официальное открытие «Екатеринбург арены». 15 февраля пройдет матч между футбольными клубами «Урал» и «Спартак». Болельщиков ждет торжественная церемония и небольшое развлекательное шоу.
АиФ Урал: последние новости
Как изменится движение в день матча «Урал» - «Спартак» «Екатеринбург Арену» благословят на официальное открытие Google Maps вернул историческое имя «Екатеринбург Арене»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Липницкая опубликовала откровенное фото99
Красивое прощание. ЦСКА больше часа трепал «Арсенал»4
Хоккеисты из РФ устроили стычку в НХЛ
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
В ФХР прокомментировали недовольство Знарка1
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
05:44
Знарок лишился поста
Хоккей
00:09
Буффон и Роналду обнялись после матча
Футбол
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
05:05
В МОК разгорелся новый скандал
Зимние виды спорта
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение