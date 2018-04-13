Какие зоны Екатеринбурга попадут под усиленную охрану во время ЧМ-2018

Российское правительство составило список особо охраняемых зон в городах-организаторах Чемпионата мира по футболу. В перечень попали сразу 11 объектов в Екатеринбурге, об этом сообщает в пятницу, 13 апреля, «АиФ-Урал».

Согласно документу, опубликованному на сайте «Российской газеты», в список контролируемых зон попали сразу несколько стадионов Екатеринбурга: «Екатеринбург арена», тренировочная площадка стадиона футбольной академии на улице Фестивальной, тренировочная площадка спортивного комплекса «Калининец», а также стадион «Ермак» на Дагестанской.

Кроме того, под особую охрану попадут гостиницы, в которых разместятся национальные спортивные команды, судьи, а также штаб-квартиры FIFA. Среди них: отель «Double Tree by Hilton», «Ramada» и «Hyatt Regency».

Также усиленная охрана будет выставлена по периметру территории удаленного досмотра грузов на Гурзуфской, 48 и в месте хранения спецтранспорта на Восточной, 5а, в ЦПКиО им. Маяковского, где пройдет фестиваль болельщиков и в Доме журналиста, где будет создан пресс-центр.

Напомним, уже в эти выходные состоитя официальное открытие «Екатеринбург арены». 15 февраля пройдет матч между футбольными клубами «Урал» и «Спартак». Болельщиков ждет торжественная церемония и небольшое развлекательное шоу.