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Сборная Катара по футболу примет участие в Кубке Америки — 2019
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Сборная Катара по футболу примет участие в Кубке Америки — 2019 

ТАСС 18 минут назад
Фото: Soccer News
ТАСС, 13 апреля. Сборная Катара по футболу приняла приглашения участвовать в Кубке Америки 2019 года в Бразилии. Об этом сообщает AFP.
Приглашение было принято президентом Катарской футбольной ассоциации Хамадом бин Ахмедом Аль-Тани на конгрессе Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ), который проходит в Аргентине. Ожидается, что в Кубке Америки также сыграют сборные Китая, Японии, Мексики, команды еще двух стран пока не выбраны.
В 2016 году в Кубке Америки, посвященном столетию КОНМЕБОЛ, помимо 10 команд конфедерации, принимали участие шесть команд Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ): США, Мексики, Коста-Рики, Ямайки, Гаити, Панамы.
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