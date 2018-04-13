Сборная Катара по футболу примет участие в Кубке Америки — 2019

ТАСС , 13 апреля. Сборная Катара по футболу приняла приглашения участвовать в Кубке Америки 2019 года в Бразилии. Об этом сообщает AFP.

Приглашение было принято президентом Катарской футбольной ассоциации Хамадом бин Ахмедом Аль-Тани на конгрессе Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ), который проходит в Аргентине. Ожидается, что в Кубке Америки также сыграют сборные Китая, Японии, Мексики, команды еще двух стран пока не выбраны.

В 2016 году в Кубке Америки, посвященном столетию КОНМЕБОЛ, помимо 10 команд конфедерации, принимали участие шесть команд Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ): США, Мексики, Коста-Рики, Ямайки, Гаити, Панамы.