Время ожидания врача в российских поликлиниках снизится в восемь раз

Минздраве утверждают, что могут попытаться сократить время ожидания врача в российских поликлиниках в восемь раз. Пилотный проект уже был реализован в 40 регионах, пишет газета «Известия» . Пациенты проводили у кабинета врача по 12 минут вместо 96 до эксперимента.

Кроме того, получилось сократить общее время пребывания в медицинском учреждении до 77 минут. Удалось оптимизировать и другие процедуры. В частности, ожидание у регистратуры сократилось вчетверо — до девяти минут, а дозвониться в регистратуру через call-центр стало возможно в 4,2 раза быстрее — за три минуты. Ожидание в очереди в процедурный кабинет сократилось с 47 до 10 минут.

Также в пилотных учреждениях разделили поток посетителей: здоровые и больные пациенты должны приходить к разным специалистам, чтобы не заражать друг друга.

В ведомстве планируют в 2018 году распространить новый формат работы поликлиник по всей стране.

Эксперты отмечают, что снижение общего времени пребывания в медучреждении способствует тому, что большее число россиян будет обследоваться у врача, а это поможет ранней выявляемости заболеваний.