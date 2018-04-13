Календарь триатлон-стартов Ironstar. Триатлон, IRONMAN, спринт и Олимпийка

Олимпийский Сочи, Москва, Казань и другие атмосферные места в нашем дайджесте.

Триатлон-старты набирают всё большую популярность. На сегодняшний день существуют соревнования с различными дистанциями, что зачастую позволяет попробовать свои силы не только опытным триатлетам, но и новичкам. Мы собрали серию стартов Ironstar, в которых можно принять участие в ближайшие месяцы.

Ironstar 113 Sochi 2018

Что: плавание 1,93 км, велогонка 90 км, бег 21,1 км Где: бухта Имеретинского порта; «Сочи Автодром» и далее трасса Адлер — Красная Поляна; курортный район «Имеретинский», г. Сочи Когда: 2 июня 2018 года

Ironstar 113 Sochi 2018 знаменует открытие сезона триатлона в России. Участники соревнований смогут получить удовольствие не только от атмосферы спортивных состязаний, но и от возможности побывать на уникальных объектах олимпийского Сочи. Например, «Сочи Автодром» — единственное место в России, где проходит Гран-при Формулы-1.

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Ironstar SuperMix Zavidovo 2018

Что: плавание 1,5 км, велогонка 67 км, бег 15 км (проводится в два этапа) Где: акватории Иваньковского водохранилища; парк «Ямской лес», Завидово Когда: 30 июня 2018 года

SuperMix состоит из двух этапов. Сначала участникам предстоит проплыть 0,5 км, пройти вело-этап в 22 км и забег на 5 км. После перерыва, который будет длиться примерно два часа, начнётся второй этап: плавание — 1 км, велогонка — 45 км, бег — 10 км. Участников ждут живописные пейзажи Завидово, соприкосновение с природой и, конечно, поддержка болельщиков.

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Также вы можете принять участие только в первом этапе — Ironstar 1/8 Zavidovo 2018 — или во втором — Ironstar 1/4 Zavidovo 2018. Для эстафетных команд будет отдельный зачёт. Регистрация на 1/4 и регистрация на 1/8.

Ironman 113 Kazan 2018 Timerman Cup Что: плавание 1,93 км, велогонка 90 км, бег 21,1 км Где: река Казанка; главные улицы Казани; Кремлёвская набережная Когда: 4 августа 2018 года Регистрация.

Ironstar Sprint Kazan 2018 Timerman Cup Что: плавание 0,75 км, велогонка 20 км, бег 5 км Где: река Казанка; главные улицы Казани; Кремлёвская набережная Когда: 4 августа 2018 года

Timerman Cup — это соревнования по триатлону, по итогам которых участникам выставляются баллы. Участники старта в Казани попадут в рейтинг Кубка Timerman. Триатлетов также ждут главные достопримечательности Казани и праздничная атмосфера.

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Ironstar Crocus Fitness 1/8 Triathlon 2018

Что: плавание 500 м, велогонка 22 км, бег 5 км Где: акватория Павшинской поймы Москвы-реки; территория «Крокус Сити», г. Москва Когда: 26 августа 2018 года

Эти соревнования пройдут в рамках фестиваля Russian Fitness Fair и подойдут как новичкам, так и опытным триатлетам. А место проведения — крупнейший в России торгово-выставочный и деловой центр «Крокус Сити» — обеспечит незабываемую атмосферу.

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Ironstar 226 Sochi 2018

Что: плавание 3,86 км, велогонка 180 км, бег 42,195 км Где: бухта Имеретинского порта; «Сочи Автодром», далее до Красной Поляны; набережная Чёрного моря и мол с видом на побережье, г. Сочи Когда: 22 сентября 2018 года

Эта впечатляющая «железная» дистанция — настоящая возможность проверить себя на прочность. Трасса, которая никого не оставит равнодушным, захлёстывающие эмоции, атмосфера большого спортивного праздника — всё это старт в Сочи.

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Ironstar Olympic Triathlon Sochi 2018

Что: плавание 1,5 км, велогонка 40 км, бег 10 км Где: бухта Имеретинского порта; Сочи Автодром, курортный район «Имеретинский», горная трасса Адлер — Красная Поляна; набережная Чёрного моря и мол с видом на побережье, г. Сочи Когда: 22 сентября 2018 года

Пройти олимпийскую дистанцию в олимпийском Сочи — символично. Особую атмосферу сочинским стартам придаёт не только дух Игр, но и живописные морские и горные пейзажи.

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