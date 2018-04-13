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«Барселона» не спешит продлевать контракт с Умтити
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«Барселона» не спешит продлевать контракт с Умтити 

Советский спорт 1 час назад
Самуэль Умтити: Есть интерес со стороны нескольких клубов, но сейчас вопрос о переходе не стоит
Как сообщает Mundo Deportivo, в «Барселоне» не обращают внимание на интерес "Манчестер Юнайтед", поскольку игра Самюэля Умтити в последних матчах вызывает вопросы у тренерского штаба.
Отмечается, что футболист готов поставить подпись под новым соглашением, если боссы каталонского клуба повысят ему оклад. Но в руководстве решили не спешить и отложили этот вопрос до конца сезона.
На данный момент 24-летний защитник провел 36 матчей. Его нынешний контракт рассчитан до 2021 года, а сумма отступных составляет 60 млн евро.
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