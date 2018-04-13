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Кировские акробаты стали лучшими на первенстве мира
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Кировские акробаты стали лучшими на первенстве мира 

Vyatka-grad.ru 1 час назад
Фото: Vyatka-grad.ru
В Киров вернулись воспитанники спортивной школы олимпийского резерва № 1 города Кирова Андрей Зуев и Артем Симонов.
Ребята стали победителями первенства мира по спортивной акробатике в возрастной группе 13-19 лет.
Соревнования прошли с 8 по 10 апреля в городе Антверпен в Бельгии. Как уточнили в городском управлении по делам молодежи, физкультуре и спорту, в квалификационных соревнованиях кировчане опередили второй состав из России (Московская область) на балл, а соперников из Великобритании почти на два балла.
В финале 16-летний Андрей и 18-летний Артем продемонстрировали безупречную технику акробатических элементов и поразили судей своим артистизмом, за что заработали оценку 29,4 — это самый наивысший балл на первенстве мира в данной возрастной группе. Серебряные призеры— мужская пара из Белоруссии — получили 28,5, третьими на пьедестал поднялись представители Великобритании с оценкой 27,5.
Как рассказали спортсмены по прибытии в Киров, на победу они рассчитывали — недаром так серьезно готовились.
«У нас были сборы в Подмосковье, где тренировались 2 раза в день. Тренировки были построены совершенно по-новому: нагрузку сначала повысили, потом снизили, но интенсивность при этом увеличилась. Кроме того, каждый день проводились сеансы психологического расслабления. К соревнованиям ребята пришли в нужной форме, что позволило одержать победу», — отметил тренер спортсменов Андрей Чикишев.
Фото — admkirov.ru
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